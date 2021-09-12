Нові пункти пропуску відкриють на кордоні з Польщею

Нові прикордонні пункти планують відкрити у Львівській області та у Волинській області

На українсько-польському кордоні відкриють 3-4 нових пункти пропуску. Про це в програмі «Неофіційна розмова» телеканалу «Дом»повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

«У нас є плани, у нас працює міжвідомча комісія, яка займається розробкою планів щодо відкриття пунктів пропуску. У нас є напрацювання, є місця, де ми б хотіли відкрити ці переходи», – сказав він.

Нові прикордонні пункти планують відкрити у Львівській області (на ділянці кордону в районі польського міста Перемишля) та у Волинській області.

Також додатково розглядається Закарпатська область.

«Може бути, навіть в Закарпатській області, хоча там цей пункт пропуску, найімовірніше, буде поки що пішохідний», – уточнив Дещиця.

Посол зазначив, що на Закарпатті вивчають можливість створення пункту пропуску на кордоні з Польщею та зі Словаччиною. Але головна проблема – це території національних парків. Так, в Закарпатській області прикордонна зона розташована на території національного парку «Ужанський», у Словаччині – «Полонини», в Польщі – «Бещадський».

«Словаччина, Україна та Польща. Але там ще важче вести переговори, тому що цей пункт пропуску розташований у заповідній зоні. Тому потрібно ще дозвіл національного парку», – констатував Дещиця.

Нагадаємо, Дещиця також повідомив, що зараз на українсько-польському кордоні діють всього 8 прикордонних пунктів. При цьому між Німеччиною та Польщею, до вступу останньої до Євросоюзу, було 48 пунктів пропуску.

Тим часом Польща вводить надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Рада міністрів Польщі ініціювала запровадження надзвичайного стану на 30 днів у 115 населених пунктах Підляського та 68 населених пунктах Люблінського воєводств, які межують з Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю. Нагадаємо, що 21 липня Росія спрямувала перші ешелони своїх військових та техніки до Білорусі на підготовчі навчання, що передують військовим навчанням «Захід-2021» у вересні. На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях «Захід-2021». Він зазначив, що в Білорусі і Росії «союзна армія».