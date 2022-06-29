Українські медійники поїхали до Японії, щоб донести правду про війну

Учасники делегації проведуть зустрічі з громадськістю, пресою, представниками організацій і підприємств, які підтримують Україну в час війни

Четверо українців – представників Національної спілки журналістів України (НСЖУ) і Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська ініціатива» – прибули до Японії на запрошення Японського фонду майбутніх поколінь (англ. Japan Offspring Fund – JOF) – цю неурядову організацію очолює Джунічі Ковака, громадський діяч і редактор журналу. Про це повідомляє пресслужба НСЖУ.

Як розповів керівник журналістської делегації, секретар НСЖУ Сергій Шевченко, українці дісталися до Токіо літаками з Приштини, столиці Косова (звідти двоє учасників делегації летіли в Японію з пересадкою в Стамбулі), і з польської Варшави (через Франкфурт-на-Майні).

«Гості з країни, що нині протистоїть рашистській навалі, стануть учасниками інформаційних заходів, які планує провести JOF у першій половині липня. До речі, заходи відбуватимуться не лише в столиці чи в Сайтамі, що входить до Токійської агломерації, а й заплановано виїзд до південної частини країни – в місто Фукуока, де діє об’єднання українців. Це будуть переважно зустрічі з громадськістю, пресою, представниками організацій і підприємств, які підтримують Україну в час війни», – зазначив він.

За словами секретаря НСЖУ, мета запланованих заходів – донести до іноземної авдиторії правду з перших уст медійників про страхіття рашистської агресії (геноцид і воєнні злочини, які чинять окупанти), а також про інформаційний фронт, на якому щодня журналісти відбивають атаки московської пропаганди. А ще «творчий десант» з України прагне залучити широку громадськість до волонтерської, доброчинної допомоги народові дружньої держави. Заплановано, зокрема, зустріч у Посольстві України в Японії, де гості подякують партнерам і благодійникам з Країни Вранішнього сонця. Останні від початку повномасштабного вторгнення рашистських військ на терени України підтримують її героїчних захисників і солдатів правди – працівників преси.

«Серед друзів України є, приміром, корпорація Green Coop, чий офіс працює в місті Фукуока. Наша багаторічна співпраця з Green Coop у цей час слугує й для добра України. Спільнота, чий бізнес пов’язаний здебільшого з аграрною сферою, підтримує також працівників інформаційної сфери. Ми щиро вдячні своїм партнерам за це важливе рішення – допомогти журналістам», – розповів виконавчий директор JOF житель Сайтами Джунічі Ковака.

У складі делегації української преси прибула до Японії засновниця й президент ВБФ «Журналістська ініціатива» Людмила Мех (її фонд з 2018 року – інформаційний партнер відомого Японського проєкту в Україні, який ініціював житель Сайтами Джунічі Ковака). Це вже другий візит очільниці фонду до Токіо після початку активної співпраці з JOF. А вперше цього разу відвідують Японію дві представниці з Черкас – представниця малого бізнесу, волонтерка Олена Макаренко і членкиня правління НСЖУ Тетяна Калиновська, головна редакторка газети «Черкаський край». Пані Тетяна від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України за її межі не виїздила. Вона організовує роботу редакції, а також обласного осередку спілчан та водночас активно творчо працює (торік черкаська журналістка й громадська діячка перемогла в конкурсі професійної майстерності НСЖУ в престижній номінації «Журналіст року»).

Від перших днів перебування в Сайтамі журналісти спілкувалися з керівництвом і активістами JOF (Джунічі Ковака, Марута Харуе, Томое Кікучі), а також з японським колегою Хіджірі Іносе (Hijiri Inose), який готує публікацію про візит української делегації.

Фінансову допомогу журналістським організаціям в Україні вже надали підприємці з Сайтами, повідомив Сергій Шевченко вранці 27 червня: «Від Anzen style надійшла пожертва в еквіваленті понад 7300 доларів США. Отже, на окремий рахунок НСЖУ у створений творчою спілкою Фонд пам’яті загиблих журналістів потраплять і японські гроші. Кошти з цього рахунку виплачуватимуть дітям та іншим членам родин колег, які через війну втратили життя».

Нагадаємо, раніше Японія анонсувала новий пакет санкцій проти Росії. Токіо заморозить активи 70 фізичних і юридичних осіб. Експортні обмеження будуть введені проти 90 організацій, які пов'язані з оборонним сектором.

Також повідомлялося, що уряд Японії вирішив надати Україні додаткову допомогу. Влада країни виділила екстрену грантову допомогу, щоб підтримати Україну. Загальна сума становить $166 млн.