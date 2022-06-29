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    Суспільство

    Українські медійники поїхали до Японії, щоб донести правду про війну

    У складі делегації четверо представників Національної спілки журналістів України - Українські медійники поїхали до Японії, щоб донести правду про війну
    У складі делегації четверо представників Національної спілки журналістів України
    фото: nsju.org

    Учасники делегації проведуть зустрічі з громадськістю, пресою, представниками організацій і підприємств, які підтримують Україну в час війни

    Четверо українців – представників Національної спілки журналістів України (НСЖУ) і Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська ініціатива» – прибули до Японії на запрошення Японського фонду майбутніх поколінь (англ. Japan Offspring Fund – JOF) – цю неурядову організацію очолює Джунічі Ковака, громадський діяч і редактор журналу. Про це повідомляє пресслужба НСЖУ.

    Як розповів керівник журналістської делегації, секретар НСЖУ Сергій Шевченко, українці дісталися до Токіо літаками з Приштини, столиці Косова (звідти двоє учасників делегації летіли в Японію з пересадкою в Стамбулі), і з польської Варшави (через Франкфурт-на-Майні).

    «Гості з країни, що нині протистоїть рашистській навалі, стануть учасниками інформаційних заходів, які планує провести JOF у першій половині липня. До речі, заходи відбуватимуться не лише в столиці чи в Сайтамі, що входить до Токійської агломерації, а й заплановано виїзд до південної частини країни – в місто Фукуока, де діє об’єднання українців. Це будуть переважно зустрічі з громадськістю, пресою, представниками організацій і підприємств, які підтримують Україну в час війни», – зазначив він.

    За словами секретаря НСЖУ, мета запланованих заходів – донести до іноземної авдиторії правду з перших уст медійників про страхіття рашистської агресії (геноцид і воєнні злочини, які чинять окупанти), а також про інформаційний фронт, на якому щодня журналісти відбивають атаки московської пропаганди. А ще «творчий десант» з України прагне залучити широку громадськість до волонтерської, доброчинної допомоги народові дружньої держави. Заплановано, зокрема, зустріч у Посольстві України в Японії, де гості подякують партнерам і благодійникам з Країни Вранішнього сонця. Останні від початку повномасштабного вторгнення рашистських військ на терени України підтримують її героїчних захисників і солдатів правди – працівників преси.

    «Серед друзів України є, приміром, корпорація Green Coop, чий офіс працює в місті Фукуока. Наша багаторічна співпраця з Green Coop у цей час слугує й для добра України. Спільнота, чий бізнес пов’язаний здебільшого з аграрною сферою, підтримує також працівників інформаційної сфери. Ми щиро вдячні своїм партнерам за це важливе рішення – допомогти журналістам», – розповів виконавчий директор JOF житель Сайтами Джунічі Ковака.

    У складі делегації української преси прибула до Японії засновниця й президент ВБФ «Журналістська ініціатива» Людмила Мех (її фонд з 2018 року – інформаційний партнер відомого Японського проєкту в Україні, який ініціював житель Сайтами Джунічі Ковака). Це вже другий візит очільниці фонду до Токіо після початку активної співпраці з JOF. А вперше цього разу відвідують Японію дві представниці з Черкас – представниця малого бізнесу, волонтерка Олена Макаренко і членкиня правління НСЖУ Тетяна Калиновська, головна редакторка газети «Черкаський край». Пані Тетяна від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України за її межі не виїздила. Вона організовує роботу редакції, а також обласного осередку спілчан та водночас активно творчо працює (торік черкаська журналістка й громадська діячка перемогла в конкурсі професійної майстерності НСЖУ в престижній номінації «Журналіст року»).

    Від перших днів перебування в Сайтамі журналісти спілкувалися з керівництвом і активістами JOF (Джунічі Ковака, Марута Харуе, Томое Кікучі), а також з японським колегою Хіджірі Іносе (Hijiri Inose), який готує публікацію про візит української делегації.

    Фінансову допомогу журналістським організаціям в Україні вже надали підприємці з Сайтами, повідомив Сергій Шевченко вранці 27 червня: «Від Anzen style надійшла пожертва в еквіваленті понад 7300 доларів США. Отже, на окремий рахунок НСЖУ у створений творчою спілкою Фонд пам’яті загиблих журналістів потраплять і японські гроші. Кошти з цього рахунку виплачуватимуть дітям та іншим членам родин колег, які через війну втратили життя».

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    Людмила Мех та Джунічі Ковака
    Українські медійники поїхали до Японії, щоб донести правду про війну
    Українські медійники поїхали до Японії, щоб донести правду про війну
    Сергій Шевченко, Хіджірі Іносе та Людмила Мех
    Українські медійники поїхали до Японії, щоб донести правду про війну

    Нагадаємо, раніше Японія анонсувала новий пакет санкцій проти Росії. Токіо заморозить активи 70 фізичних і юридичних осіб. Експортні обмеження будуть введені проти 90 організацій, які пов'язані з оборонним сектором.

    Також повідомлялося, що уряд Японії вирішив надати Україні додаткову допомогу. Влада країни виділила екстрену грантову допомогу, щоб підтримати Україну. Загальна сума становить $166 млн.

    Теги: росія окупанти Японія війна Україна НСЖУ журналіст окупація #stoprussia
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    Українські медійники поїхали до Японії, щоб донести правду про війну