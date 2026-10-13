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НАБУ оголосило в розшук ексначальника метро Києва Віктора Брагінського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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НАБУ оголосило в розшук ексначальника метро Києва Віктора Брагінського
Віктор Брагінський очолював столичний метрополітен 10 років
фото: Віктор Брагінський/Facebook

У грудні 2024 року Брагінський потрапив до бази розшуку МВС України як особа, яка переховується від органів досудового розслідування

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього керівника комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктора Брагінського у справі про схему завдання 137,5 млн грн збитків метро на поставці вагонів з Варшави. Про це йдеться на сайті НАБУ, інформує «Главком».

«Національне антикорупційне бюро України розшукує Брагінського Віктора Володимировича, 22.03.1983 року народження, підозрюваного у кримінальному провадженні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України», – йдеться на сайті.

Оголошення про розшук Віктора Брагінського
Оголошення про розшук Віктора Брагінського
скриншот

Як відомо, у середині листопада 2024 року прокуратура повідомила про підозру колишньому керівнику КП «Київський метрополітен» Віктору Брагінському за фактом неналежного виконання службових обов'язків (ч. 2 ст. 367 КК України). За даними слідства, підозрюваний не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах КП «Київський метрополітен», не вживав заходи щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігання появі їх несправностей. Також він не призначав комісію для проведення спеціальних оглядів, обстежень та спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену.

Наслідком невиконання цих обов’язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів, що призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро «Деміївська»-«Либідська», появи тріщин у стінах та сталактитів, вимивання і порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу.

Внаслідок цього 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на відрізку між станціями метро «Либідська» та «Деміївська».

Внаслідок службової недбалості підозрюваного з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано понад 138,5 млн грн збитків. КП «Київський метрополітен» через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

15 березня 2024 року Брагінський втратив посаду директора столичного метрополітену, яку обіймав десять років, після журналістського розслідування. Розслідувачі Bihus.Info знайшли в деклараціях родичів ексдиректора метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом.

У грудні 2024 року Брагінський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ як особа, яка переховується від органів досудового розслідування. 

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Теги: розшук НАБУ метро Київ

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