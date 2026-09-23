Скандальний екссуддя Богдан Львов отримав підозру

НАБУ зауважило, що підозрюваний залучив до злочинної схеми свою підлеглу

За даними слідства, у період 2021-2022 років підозрюваний набув у власність активи на загальну суму близько 26 млн грн

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про Богдана Львова.

Крім того, про підозру у вчиненні злочину повідомлено ще двом особам – колишній підлеглій судді та її матері.

За даними слідства, у період 2021-2022 років підозрюваний набув у власність активи на загальну суму близько 26 млн грн. Йдеться про будинок із земельною ділянкою, дві квартири-апартаменти та чотири земельні ділянки.

«Аби приховати незаконне походження коштів та справжнього власника активів, він залучив до злочинної схеми свою підлеглу, яка фактично виконувала обов’язки його секретаря. Незаконно набуте майно офіційно реєстрували на її матір, що дозволяло маскувати сліди злочину та легалізувати активи», – наголосили правоохоронці.

НАБУ підкреслило, що дії ексголови Касаційного господарського суду та матері підлеглої кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України, підлеглої – за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як повідомляв «Главком», 10 січня 2024 року Київський окружний адміністративний суд поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітну плату «за час вимушеного прогулу». У вересні 2022 року журналісти «Схем» виявили, що Богдан Львов має громадянство Росії. Пізніше СБУ підтвердила цей факт. Після цього було запущено процес звільнення судді.

Водночас екссуддя Богдан Львов усе заперечує. На пресконференції для ЗМІ 25 січня 2024 року він зазначив, що йому закидають володіння двома російськими паспортами 1999 і 2012 років видання і незадекларованою московською нерухомістю родини екссудді, яку знайшли журналісти програми «Схеми».

Згодом у червні 2026 року Велика палата Верховного суду повернула до касації справу про поновлення екссудді Богдана Львова.