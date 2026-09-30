Львівщина: Університет ветеринарної медицини зробив заяву після обшуків

Справа стосується періоду роботи попереднього керівництва

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Зеноновича Ґжицького прокоментував обшуки, які 29 вересня відбулися у Північному кампусі в Дублянах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Університет заявив, що правоохоронці проводили процесуальні дії у межах кримінального провадження, яке відкрили ще кілька років тому – за попереднього керівництва та до приєднання Львівського національного університету природокористування. Представники вишу наголосили, що обставини, які розслідують правоохоронці, стосуються, зокрема, періоду роботи закладу до його реорганізації.

«Відповідне кримінальне провадження було розпочато кілька років тому, за попереднього керівництва, ще до приєднання Львівського національного університету природокористування до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває, тому в університеті не розголошують персональні дані працівників, яких можуть стосуватися процесуальні дії, та не коментують деталей кримінального провадження.

Нагадаємо, напередодні у Північному кампусі університету в Дублянах люди зі зброєю перекрили вхід до будівлі. Поліція Львівщини тоді підтвердила проведення обшуків, однак не повідомила, у межах якої саме справи відбувалися слідчі дії.

Північний кампус раніше належав Львівському національному університету природокористування. У вересні 2024 року уряд ухвалив рішення про його реорганізацію шляхом приєднання до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Зеноновича Ґжицького. Процедури реорганізації завершилася у лютому 2025 року.