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$140 млн у коробках з-під холодильників. НАБУ спростувало гучний «обшук»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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$140 млн у коробках з-під холодильників. НАБУ спростувало гучний «обшук»
Мережею поширили фейк про обшуки в ексголови Агенції оборонних закупівель
фото: НАБУ

У ролику демонстрували коробки з грошима та провокативним написом, однак у бюро з'ясували, що відео створили за допомогою штучного інтелекту

Національне антикорупційне бюро України спростувало інформацію про нібито проведення обшуків у колишнього керівника Агенції оборонних закупівель. Відео, яке поширюється у мережі як підтвердження слідчих дій, виявилося підробкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

У бюро розповіли, що мережею почав поширюватися ролик про нібито проведені детективами НАБУ обшуки в ексголови Агенції оборонних закупівель. На відео навмисно демонструються коробки з грошима та провокативним написом.

НАБУ наголосило, що оприлюднений ролик не має стосунку до реальних слідчих дій. «Цей ролик – фейк, створений за допомогою ШІ», – заявили в бюро.

В антикорупційному органі пов'язали появу підробки з інформаційною війною проти України. За оцінкою НАБУ, сучасні інструменти штучного інтелекту дедалі частіше використовуються для створення матеріалів, які мають вигляд достовірних відеозаписів.

У бюро вважають, що метою поширення подібного контенту є дискредитація незалежних антикорупційних органів, підрив довіри до державних інституцій та завдання шкоди іміджу України.

НАБУ закликало українців уважно ставитися до інформації, яка поширюється у соціальних мережах, не розповсюджувати неперевірені «сенсації» та орієнтуватися на повідомлення з офіційних джерел.

У мережі поширювалося повідомлення, автори якого стверджували, що 23 вересня НАБУ нібито провело обшуки у колишнього керівника Агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова.

$140 млн у коробках з-під холодильників. НАБУ спростувало гучний «обшук» фото 1
скриншот із відео
$140 млн у коробках з-під холодильників. НАБУ спростувало гучний «обшук» фото 2
скриншот із відео

У дописі йшлося про начебто вилучені понад $140 млн готівкою, яку нібито зберігали у коробках з-під холодильників. На одній із них, як стверджували автори повідомлення, був напис «Для слуги народу».

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Теги: фейк корупція в Україні НАБУ

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