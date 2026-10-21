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Пишний прокоментував обшуки у Нацбанку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пишний прокоментував обшуки у Нацбанку
Пишний заявив, що продовжує виконувати обов’язки голови Національного банку України
фото: Андрій Пишний﻿/Facebook

Пишний уточнив, що обшук не стосується діяльності Національного банку України

Голова Національного банку Андрій Пишний прокоментував обшуки НАБУ, які детективи проводили в Нацбанку і за місцем проживання одного зі співробітників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Сьогодні детективи НАБУ провели обшуки, про які вже повідомили засоби масової інформації. Це новий для мене досвід. Слідчі дії в робочому просторі потребують коментарів не лише установи. Тому вважаю за необхідне особисто висловитись. Відповідно до ухвали суду, кримінальне провадження, у межах якого проводилися слідчі дії, не стосується ані діяльності Національного банку України, ані моєї службової діяльності на посаді його голови. Слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами», – зазначив Пишний.

Голова Нацбанку заявив, що за результатами обшуків не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення ним чи будь-ким із службовців НБУ правопорушень. Він також наголосив, що поважає роботу НАБУ та САП, підтримує незалежність антикорупційних органів і готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону.

«Так само принциповою є незалежність та інституційна спроможність Національного банку. Особливо під час війни, коли стабільність фінансової системи має критичне значення для держави. Незалежність державних інституцій передбачає не лише свободу від зовнішнього впливу, а й взаємну повагу, відповідальність та неухильне дотримання закону», – додав очільник НБУ.

Пишний підсумував, що продовжує виконувати обов’язки голови Національного банку України.

Нагадаємо, 21 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) провели обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників установи. Водночас правоохоронці не уточнили, кого саме стосуються слідчі дії.

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Теги: НАБУ обшук Андрій Пишний Національний банк Нацбанк

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