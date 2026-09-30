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Курс валют 30 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 30 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 30 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,86 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 30 вересня 2026 року. Порівняно з 29 вересня, долар та злотий подорожчали, а євро подешевшав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,86, євро – 50,92 грн, польського злотого – 11,66 грн.

Курс валют станом на 30 вересня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,8624 50,9278 59,4176 11,6677 53,8422
Ощадбанк Ощадбанк
 44,55 / 45,15 50,65 / 51,50 58,30 / 60,30 11,10 / 11,90 53,25 / 54,85
Приватбанк Приватбанк
 44,5 / 45,04 50,42 / 51,28 58,86 / 59,52 11,54 / 11,72 -
ПУМБ ПУМБ
 44,60 / 45,20 50,80 / 51,50 58,50 / 59,90 11,50 / 11,80 -
monobank monobank
 44,63 / 45,03 50,60 / 51,27 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,50 / 45,95 50,60 / 51,12 57 / 60,50 10,90 / 11,90 51,20 / 54,90
OTP Bank OTP Bank
 44,59 / 44,95 50,50 / 51,20 58,79 / 60 11,52 / 11,73 53,24 / 54,25
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,50 / 45,10 50,50 / 51,40 58,15 / 60,35 - 52,60 / 54,60
* курс валют станом на 09:59 30 вересня 2026 року

За тиждень долар США та злотий подорожчали. Водночас швейцарський франк, євро та британський фунт стерлінгів подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк валюта

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