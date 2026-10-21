Курс валют 21 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,07
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 21 жовтня 2026 року. Порівняно з 20 жовтня, долар, британський фунт та швейцарський франк подорожчали, тоді як євро та польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,07, євро – 50,53 грн, польського злотого – 11,54 грн.
Курс валют станом на 21 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,0791 ↑
|50,5301 ↓
|60,1427 ↑
|11,5459 ↓
|54,7070 ↑
|
Ощадбанк
|44,95 / 45,30
|50,30 / 50,90
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,75 / 45,24
|50,23 / 51,02
|59,85 / 60,60
|11,50 / 11,68
|-
|
ПУМБ
|44,80 / 45,40
|50,30 / 51,00
|59,10 / 60,70
|11,38 / 11,68
|-
|
monobank
|44,83 / 45,23
|50,30 / 51,01
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,80 / 45,25
|50,00 / 50,90
|58,00 / 61,40
|10,90 / 11,90
|52,00 / 55,70
|
OTP Bank
|44,75 / 45,35
|50,00 / 50,95
|-
|-
|54,00 / 54,95
|
Укрсиббанк
|44,84 / 45,24
|50,34 / 50,99
|59,00 / 60,95
|-
|54,00 / 55,35
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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