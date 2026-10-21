НАБУ прийшло з обшуками до Нацбанку

21 жовтня Національний банк підтвердив проведення слідчих дій НАБУ у приміщенні установи та запевнив, що продовжує працювати у штатному режимі

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників установи. Водночас правоохоронці не уточнили, кого саме стосуються слідчі дії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву НАБУ.

Антикорупційне бюро офіційно підтвердило проведення обшуків у відповідь на запити представників медіа. «У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників», – йдеться в повідомленні.

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У НАБУ наголосили, що всі слідчі дії санкціоновані та здійснюються відповідно до чинного законодавства. Водночас у відомстві повідомили, що станом на момент оприлюднення заяви жодну особу не затримували та нікому не повідомляли про підозру.

«Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли», – зазначили в антикорупційному бюро.

Інших подробиць правоохоронці наразі не розкривають. У НАБУ пояснили, що додаткова інформація не розголошується для збереження таємниці досудового розслідування.

Зокрема, у відомстві не назвали прізвища співробітника Національного банку, за місцем проживання якого проводять обшуки. Також у повідомленні не уточнили, у межах якого саме кримінального провадження відбуваються слідчі дії. Водночас раніше українські ЗМІ повідомили про обшуки в голови Національного банку України Андрія Пишного.

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Водночас Національний банк України підтвердив проведення слідчих дій НАБУ у приміщенні установи. У НБУ зазначили, що додаткові пояснення нададуть після завершення процесуальних дій. Також у Нацбанку наголосили, що установа продовжує працювати у штатному режимі.