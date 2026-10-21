Головна Київ Новини
search button user button menu button

НАБУ прийшло з обшуками до Нацбанку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ прийшло з обшуками до Нацбанку
НАБУ підтвердило обшуки у Нацбанку
фото: nbu

21 жовтня Національний банк підтвердив проведення слідчих дій НАБУ у приміщенні установи та запевнив, що продовжує працювати у штатному режимі

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників установи. Водночас правоохоронці не уточнили, кого саме стосуються слідчі дії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву НАБУ.

Антикорупційне бюро офіційно підтвердило проведення обшуків у відповідь на запити представників медіа. «У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників», – йдеться в повідомленні.

НАБУ прийшло з обшуками до Нацбанку фото 1
скриншот із Telegram

У НАБУ наголосили, що всі слідчі дії санкціоновані та здійснюються відповідно до чинного законодавства. Водночас у відомстві повідомили, що станом на момент оприлюднення заяви жодну особу не затримували та нікому не повідомляли про підозру.

«Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли», – зазначили в антикорупційному бюро.

Інших подробиць правоохоронці наразі не розкривають. У НАБУ пояснили, що додаткова інформація не розголошується для збереження таємниці досудового розслідування.

Зокрема, у відомстві не назвали прізвища співробітника Національного банку, за місцем проживання якого проводять обшуки. Також у повідомленні не уточнили, у межах якого саме кримінального провадження відбуваються слідчі дії. Водночас раніше українські ЗМІ повідомили про обшуки в голови Національного банку України Андрія Пишного.

НАБУ прийшло з обшуками до Нацбанку фото 2
скриншот із Telegram

Водночас Національний банк України підтвердив проведення слідчих дій НАБУ у приміщенні установи. У НБУ зазначили, що додаткові пояснення нададуть після завершення процесуальних дій. Також у Нацбанку наголосили, що установа продовжує працювати у штатному режимі.

 

Читайте також:

Теги: НАБУ обшук Андрій Пишний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережею поширили фейк про обшуки в ексголови Агенції оборонних закупівель
$140 млн у коробках з-під холодильників. НАБУ спростувало гучний «обшук»
25 вересня, 10:45
Андрій Леонов переховувався після вироку Вищого антикорупційного суду
Колишній суддя маскувався під поліцейського, щоб уникнути 11 років тюрми
29 вересня, 19:51
За версією слідства, до схеми причетний колишній народний депутат України
НАБУ передало до суду справу «Золотий мандарин» на 54 млн грн
5 жовтня, 18:12
Анна Скороход є фігуранткою справи про $250 тис. за санкції РНБО
«Продаж» санкцій РНБО. Справу нардепки Скороход скеровано до суду
7 жовтня, 12:23
Під час передачі грошей у сумі $200 тис. підозрюваного затримали
Пів мільйона доларів за «вирішення питань»: у Києві викрито псевдопрацівника НАБУ
5 жовтня, 12:22
З 6 вересня Сергій Кропива перебуває під вартою
Прокурора Кропиву, що прогримів в операції «Карфаген», відсторонено: названо несподівану причину
12 жовтня, 19:15
Фонд держмайна вжив необхідних заходів та забезпечив надходження всієї суми до державного бюджету
Держава ризикувала втратити 230 млн грн: як НАБУ та САП допомогли повернути кошти
14 жовтня, 12:22
Мер Дніпра Борис Філатов опинився в центрі конфлікту з антикорупційним бюро
Філатов назвав детектива НАБУ «потворою у капелюсі». Скандал отримав продовження
15 жовтня, 19:34
Віктор Брагінський очолював столичний метрополітен 10 років
НАБУ оголосило в розшук ексначальника метро Києва
13 жовтня, 14:59

Новини

Удар по багатоповерхівці у Святошині. Фоторепортаж із місця трагедії
Удар по багатоповерхівці у Святошині. Фоторепортаж із місця трагедії
НАБУ прийшло з обшуками до Нацбанку
НАБУ прийшло з обшуками до Нацбанку
Росія атакувала Київщину безпілотниками: є загиблий
Росія атакувала Київщину безпілотниками: є загиблий
Удар по багатоповерхівці у Києві: поліція повідомила нові подробиці про загиблих та пораненого
Удар по багатоповерхівці у Києві: поліція повідомила нові подробиці про загиблих та пораненого
Київ перейшов на екстрені відключення світла у трьох районах
Київ перейшов на екстрені відключення світла у трьох районах
Дипломатія в кущах. Який вигляд тепер має покинуте посольство Білорусі в Києві (фото)
Дипломатія в кущах. Який вигляд тепер має покинуте посольство Білорусі в Києві (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua