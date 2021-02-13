На Одещині жінка застрелила собаку і скинула фото в чат села

Собака нібито задушила двох її курей, стверджує жінка, хоча жителі села кажуть, що птицю задушила лисиця

В Одеській області жінка застрелила собаку.

Про це повідомляє громадська зоозахисна організація Закон природи.

Інцидент стався в селі Красносілка.

«Жінка вбила сусідську хаскі за те, що та крала курей... Особа, яка вчинила вбивство, сфотографувала труп собаки і скинула фого у вайбер–чат села. Після того, як у чаті піднялася буря критики і погроз, авторка видалила фото і швидко прибрала тіло розстріляної тварини», – сказано в повідомленні.

У той же час низка місцевих жителів говорять, що курей задушила лисиця, а не собака. На місце події вже виїхали поліція та волонтери з Одеси.

До слова, після смерті господаря собака американського бізнесмена Білла Дорріс (Bill Dorris) отримала в спадок п'ять мільйонів доларів.

Нагадаємо, в екопарку «Медвино», що знаходиться в селі Медвин Богуславського району Київської області, стадо бізонів та зубрів напало на родину. Людям вдалося втекти, але тварини понівечили авто.