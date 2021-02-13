  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині жінка застрелила собаку і скинула фото в чат села

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Одещині жінка застрелила собаку і скинула фото в чат села

    Собака нібито задушила двох її курей, стверджує жінка, хоча жителі села кажуть, що птицю задушила лисиця

    В Одеській області жінка застрелила собаку.

    Про це повідомляє громадська зоозахисна організація Закон природи.

    Інцидент стався в селі Красносілка.

    «Жінка вбила сусідську хаскі за те, що та крала курей... Особа, яка вчинила вбивство, сфотографувала труп собаки і скинула фого у вайбер–чат села. Після того, як у чаті піднялася буря критики і погроз, авторка видалила фото і швидко прибрала тіло розстріляної тварини», – сказано в повідомленні.

    .jpg_143

    У той же час низка місцевих жителів говорять, що курей задушила лисиця, а не собака. На місце події вже виїхали поліція та волонтери з Одеси.

    До слова, після смерті господаря собака американського бізнесмена Білла Дорріс (Bill Dorris) отримала в спадок п'ять мільйонів доларів.

    Нагадаємо, в екопарку «Медвино», що знаходиться в селі Медвин Богуславського району Київської області, стадо бізонів та зубрів напало на родину. Людям вдалося втекти, але тварини понівечили авто.

    Теги: вбивство закон Одещина тварини поліція жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies