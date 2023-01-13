Майстер-клас від Едвардса Смілтенса

Своїм виступом політик вибив останній аргумент у досі російськомовних українських чиновників

Голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс виступив перед депутатами Верховної Ради України. Виступ тривав близько 20 хвилин.

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Але я не про виступ, його й без того переповідатимуть і обговорюватимуть. Зрештою, нічого дивного: спікер парламенту європейської країни промовляє до українських парламентарів. Нічого дивного, якби не одна обставина. Голова Сейму Латвії виступав українською.

Едвардс Смілтенс юрист. Депутат кількох скликань. Колишній віце-мер Риги. Не філолог, тим паче не україніст.

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Своїм виступом Едвардс Смілтенс вибив останній аргумент у досі російськомовних українських депутатів та урядовців усіх рівнів.

Чим вони тепер виправдаються, після виступу українською голови латвійського парламенту? Бо, виходить, він може, а вони – ні. Тепер їм нікуди дітися: або переходити на державну, або визнати свою розумову відсталість.

Від імені моїх співвітчизників дякую за майстер-клас, пане Смілтенсе.