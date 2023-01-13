Майстер-клас від Едвардса Смілтенса
Своїм виступом політик вибив останній аргумент у досі російськомовних українських чиновників
Голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс виступив перед депутатами Верховної Ради України. Виступ тривав близько 20 хвилин.
Але я не про виступ, його й без того переповідатимуть і обговорюватимуть. Зрештою, нічого дивного: спікер парламенту європейської країни промовляє до українських парламентарів. Нічого дивного, якби не одна обставина. Голова Сейму Латвії виступав українською.
Едвардс Смілтенс юрист. Депутат кількох скликань. Колишній віце-мер Риги. Не філолог, тим паче не україніст.
Своїм виступом Едвардс Смілтенс вибив останній аргумент у досі російськомовних українських депутатів та урядовців усіх рівнів.
Чим вони тепер виправдаються, після виступу українською голови латвійського парламенту? Бо, виходить, він може, а вони – ні. Тепер їм нікуди дітися: або переходити на державну, або визнати свою розумову відсталість.
Від імені моїх співвітчизників дякую за майстер-клас, пане Смілтенсе.
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