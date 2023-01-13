Головна Думки вголос Сергій Борщевський
search button user button menu button
Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Майстер-клас від Едвардса Смілтенса

glavcom.ua
Едвардс Смілтенс у Верховній Раді
фото з відкритих джерел

Своїм виступом політик вибив останній аргумент у досі російськомовних українських чиновників

Голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс виступив перед депутатами Верховної Ради України. Виступ тривав близько 20 хвилин.

Але я не про виступ, його й без того переповідатимуть і обговорюватимуть. Зрештою, нічого дивного: спікер парламенту європейської країни промовляє до українських парламентарів. Нічого дивного, якби не одна обставина. Голова Сейму Латвії виступав українською.

Едвардс Смілтенс юрист. Депутат кількох скликань. Колишній віце-мер Риги. Не філолог, тим паче не україніст.

Своїм виступом Едвардс Смілтенс вибив останній аргумент у досі російськомовних українських депутатів та урядовців усіх рівнів.

Чим вони тепер виправдаються, після виступу українською голови латвійського парламенту? Бо, виходить, він може, а вони – ні. Тепер їм нікуди дітися: або переходити на державну, або визнати свою розумову відсталість.

Від імені моїх співвітчизників дякую за майстер-клас, пане Смілтенсе.

Читайте також: Реальні популяризатори української мови. Хто вони?
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: депутат мова Латвія українська мова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Дождь» отримав ліцензію на мовлення строком на п’ять років
Канал «Дождь», який оскандалився в Латвії, зможе відновити трансляцію на території ЄС
10 сiчня, 01:52
Зеленський зустрівся зі спікером Сейму Латвії (фото)
Зеленський зустрівся зі спікером Сейму Латвії (фото)
Вчора, 19:54
Латвія збирається передати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger
Латвія збирається передати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger
10 сiчня, 15:43

Сергій Борщевський

Майстер-клас від Едвардса Смілтенса
Майстер-клас від Едвардса Смілтенса
Мертві хапають живих. Про що говорить свіжа російська соціологія
Мертві хапають живих. Про що говорить свіжа російська соціологія
Те, що може поховати «Грузинську мрію»
Те, що може поховати «Грузинську мрію»
Міфи Кремля. «Возз'єднання» України з Росією
Міфи Кремля. «Возз'єднання» України з Росією
Генерал Де Голль і полковник Путін, або чому Росія приречена
Генерал Де Голль і полковник Путін, або чому Росія приречена
Операція «Різдвяне перемир'я»
Операція «Різдвяне перемир'я»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Путін іде ва-банк. Радник Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни
64K
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
17K
Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото)
16K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)
11K
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал

Новини

ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Сьогодні, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Вчора, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Вчора, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:58
Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
11 сiчня, 18:29

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту