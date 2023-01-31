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Мовний омбудсмен відреагував на заборону російської у Могилянці

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Мовний омбудсмен відреагував на заборону російської у Могилянці
фото з відкритих джерел

Тарас Кремінь вважає, що приклад Києво-Могилянської академії треба наслідувати іншим вишам

Національний університет «Києво-Могилянська академія», який заборонив використання російської мови на території навчального закладу, зробив досить потужний зачин, який слід ретранслювати і в інших університетах України. Таку думку висловив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Я підтримую це рішення і вважаю, що в кожному університеті мають бути створені найкращі можливості для виховання справді патріотичних, вольових, освічених громадян України. Разом з тим, стаття 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» говорить про те, що мова освітнього процесу – державна», – сказав він.

Уповноважений зазначив, що така ініціатива збіглася з тим, що один з українських емігрантів заповів Могилянці мільйони доларів.Йдеться про Григорія Степанця, який передав кошти Києво-Могилянській академії, Українському Католицькому університету та Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному.

«Наскільки мені відомо, одне з його побажань - щоб у Києво-Могилянській академії, яка була і є форпостом високої науки, продовжували тримати курс як на утвердження української мови та культури, так і нашої національної ідентичності», – наголосив Тарас Кремінь.

За його словами, статистика 2022 року демонструє зростання інтересу до опанування української мови. Українською філологією цікавляться і у світі, тому наші студії популярні і в Канаді, і в США, і в Європі. «Це той вектор, який нам посилювати і належно забезпечити», – розповів він.

Уповноважений, звертаючись до Міністерства освіти і науки України, Спілки ректорів закладів вищої освіти, просить вжити додаткових заходів щодо неухильності дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» з метою недопущення порушень, які, на жаль, мають місце в окремих ЗВО.

«В умовах російсько-української війни питання захисту мови та її утвердження - серед пріоритетних, тож сфера освіти має бути прикладом в питаннях захисту національних інтересів», – зазначив він.

Нагадаємо, що на сесії академічної конференції університету Києво-Могилянської академії 27 січня затвердили заборону спілкуватися російською мовою у навчальному закладі.

Теги: освіта Тарас Кремінь мова

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