Працівник моргу вкрав обручку з руки загиблого воїна: яке рішення ухвалив суд

Відсутність обручки помітила дружина загиблого вже після поховального обряду, після чого звернулася до правоохоронців

Під час досудового розслідування встановили ще два випадки аналогічних злочинів працівника

Суд ухвалив вирок працівникові Малинського моргу, який украв обручку з руки загиблого військовослужбовця. Працівникові моргу призначили п’ять років позбавлення волі. Як передає «Главком», про це повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у січні медичний брат, готуючи тіло загиблого військовослужбовця з Коростенського району до передачі родині для поховання, зняв із його руки золоту обручку. Цього самого дня він здав прикрасу до місцевого ломбарду, отримавши за неї 3900 грн.

Відсутність обручки помітила дружина загиблого вже після проведення поховального обряду, після чого звернулася до правоохоронців. Під час досудового розслідування встановили ще два випадки аналогічних злочинів медичного брата.

Малинський районний суд визнав 49-річного працівника винним у нарузі над тілами померлих, зокрема загиблого військовослужбовця, вчиненого з корисливих мотивів. Йому призначили п’ять років позбавлення волі.

Як повідомила «Суспільному» вдова загиблого військового Едуарда Рошки Юлія Макаревич, працівник моргу раніше їй телефонував і намагався просити вибачення. Свого вчинку пояснити не зміг – говорив про специфічність роботи й про те, що не знає, що ним тієї миті керувало. Макаревич додала, що каблучку їй повернули в жахливому стані, але їй було важливо добитися справедливості.

Нагадаємо, на Житомирщині працівнику моргу повідомили про підозру. Зловмисник із руки загиблого військового золоту прикрасу за допомогою плоскогубців та здав у ломбард.

Також у Дніпрі перед судом постануть четверо учасників організованої групи, які викрали з рахунків загиблих українських військових понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Крім цього, у Києві злочинна група на чолі з приватним нотаріусом привласнили понад 1 млн грн з рахунків померлих громадян. Про це повідомляє пресслужба поліції. До складу групи, окрім організаторки схеми, входило двоє чоловіків та жінка віком від 40 до 43 років.