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Скільки парафій Московської церкви перейшли до УПЦ? Житомирська ОВА назвала цифри за 2024-2025 роки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скільки парафій Московської церкви перейшли до УПЦ? Житомирська ОВА назвала цифри за 2024-2025 роки
Свято-Михайлівський кафедральний собор – головний єпархіальний храм Православної церкви України у Житомирі
фото: vandrivka.com.ua

Закінчуються дев’ять місяців, передбачені законом, аби релігійні громади добровільно розірвали зв’язок з Росією

На Житомирщині за останні два роки до Української православної церкви перейшли 22 релігійні громади Московської церкви. Такі дані надала Житомирська обласна військова адміністрація, йдеться в матеріалі «Главкома» «Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?».

Як повідомляє «Главком», у 2024 році 20 релігійних громад Церкви у єдності з Московським патріархатом перейшли до УПЦ/ПЦУ, у 2025 році – дві. В УПЦ МП залишаються 584 релігійні громади.

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, з моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви 20 травня 2025 року мине дев'ять місяців. Саме цей термін був передбачений для того, аби релігійні громади, які держава вважає пов’язаними з Росією, добровільно розірвали цей зв’язок. Щоб встигнути, парафіям, монастирям та іншим релігійним організаціям залишається кілька тижнів. Але вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.

Що ж буде після того, як відведені девʼять місяців сплинуть? Детальніше про це читайте у матеріалі: «Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?».

Як повідомлялося, Кремль визначив нових представників Російської православної церкви, відповідальних за просування ворожих наративів в Україні.

До слова, Служба безпеки зібрала доказову базу на 14 високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованих територіях України.

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Теги: Українська православна церква православна церква Житомирщина Московська церква в Україні

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