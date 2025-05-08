Лукашенко визнав, що засидівся при владі

У березні цього року Лукашенко всьоме поспіль вступив на посаду «президента» Білорусі

Білоруський диктатор: «Ну, я трошки затримався, але потерпіть, мають же і бути досвідчені люди»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що «трішки затримався» на керівній посаді. Однак попросив білорусів «потерпіти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруського диктатора.

Лукашенко стверджує, що привів до влади нове покоління. Водночас політик визнав, що давно мав би піти у відставку.

«Як вам я обіцяв – фактично нове покоління приведено до влади. Ну, я трошки затримався, але потерпіть, мають же і бути досвідчені люди. У нас вони є», – сказав він.

Нагадаємо, у березні у Білорусі відбулася так звана «інавгурація» самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. У своїй промові Лукашенко привітав білорусів зі своєю перемогою та заявив про «стандарт проведення виборів, який може слугувати міжнародним еталоном».

«Це перемога не тільки моя, президента, а й мільйонів наших білорусів. 26 січня ми подолали чергове історичне перехрестя. Пройшли його впевнено і мудро, не звернувши з дороги, якою йдемо третину століття. Це шлях миру та творення, національної єдності та патріотизму, справедливості та широких можливостей для кожного – все те, що ми називаємо державою для народу. Це наш білоруський шлях!» – сказав він.

Політик наголосив, що до Білорусі зараз прикута увага, але «далеко не всім до вподоби незалежність країни, особливо чесна та відкрита позиція на міжнародній арені».

Як відомо, 26 січня 2025 року в Білорусі відбулися так звані «президентські вибори», результат яких був заздалегідь відомий ще з початку електоральної кампанії.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив у відставку прем’єр-міністра Романа Головченка. Новим главою уряду став Олександр Турчин.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Росією та Україною.