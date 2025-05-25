На Житомирщині під час нічної атаки загинули троє дітей (фото)

Загиблим на Житомирщині дітям було 8, 12 та 17 років

Під час масованої комбінованої нічної атаки на Житомирську область загинули троє дітей, ще 12 людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Дітям було 8, 12 та 17 років, одне тіло деблокували рятувальники.

Загалом від атаки постраждали 10 осіб, вісім врятовано ДСНС, усі госпіталізовані.

Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

У Бердичівському районі постраждали дві особи (серед них одна дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.

На місці працювали екстрені служби.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернополю. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.