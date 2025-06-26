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Один із пунктів пропуску раптово припинив свою роботу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Один із пунктів пропуску раптово припинив свою роботу
Через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло
фото з відкритих джерел

На пункті пропуску між Україною та Польщею стався технічний збій

Через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у пункті пропуску «Угринів» в обох напрямках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Зазначається, що роботи з відновлення вже тривають.

Крім того, у ДПСУ наголошують, що через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло: пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується – до 40%.

Станом на зараз фіксується накопичення транспорту у пунктах пропуску: «Шегині», «Краківець», «Грушів», «Рава-Руська», «Угринів». «Нижанковичі» та «Смільниця» працюють без черг.

Угринів – пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею. Розташований у Львівській області, Шептицькому районі, у селі Угринів. З польського боку розташований пункт пропуску «Долгобичув».

Від 1 липня 2015 року в рамках експерименту тут діяв пішохідний пункт перетину кордону. Дію експерименту кілька разів продовжували на чергові піврічні терміни, але 31 грудня 2018 року пішохідний пункт закрили через відсутність необхідної інфраструктури.

Від березня 2020 року по 22 червня 2021 року пункт не діяв внаслідок пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, до 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових. 

Крім того, планується удосконалення системи «єЧерга». Зараз вона вже працює на 28 пунктах пропуску.

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Теги: кордон Держприкордонслужба Польща Україна

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