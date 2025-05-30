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Обережний прикордонник «замовив» хабар поштою: чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обережний прикордонник «замовив» хабар поштою: чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення
Зловмиснику передавали хабарі через пошту
фото: ДПСУ

Кошти на пошті отримували «довірені особи»

На Сумщині начальник одного із прикордонних підрозділів вимагав у підлеглого $4 тис. за сприяння у переведенні до іншого прикордонного загону. Чоловіку повідомили про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Операцію проводили співробітники підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПСУ у взаємодії з ДБР та СБУ. Змінити місце служби військовослужбовець мав намір через тяжку хворобу дружини й необхідність бути ближче до родини.

Керівник погодився допомогти, проте чітко дав зрозуміти, що «дякую» буде замало.

Правоохоронці повідомили по підозру хабарнику
Правоохоронці повідомили по підозру хабарнику
фото: ДПСУ

Хабарник діяв обережно та просив надіслати гроші поштою. Хабар йому надсилали двома частинами поштою, а отримували їх «довірені особи».

«Втім, схема не спрацювала. Посадовцю повідомлено про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – написали в ДПСУ.

Нагадаємо, перед судом постане один з колишніх керівників Держпродспоживслужби, якого у січні було викрито на вимаганні неправомірної вигоди за безперешкодне ввезення товару з-за кордону. 

До слова, на Київщині затримано начальника одного з управлінь обласної податкової служби, який вимагав та отримав 735 тис. грн хабаря за сприяння безперешкодній господарській діяльності товариства.

Посадовець обіцяв «кришувати» бізнес в обмін на щомісячну плату у розмірі одного відсотка від загального обсягу фінансових операцій підприємства.

Раніше правоохоронці затримали начальника відділу у справах підприємництва Деснянської районної державної адміністрації Василя Біньковського. За попередніми даними, посадовець вимагав від фізичної особи-підприємця хабар у розмірі 120 тис. грн за «дозвіл» на незаконну торгівлю підакцизними товарами на території району.

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Теги: Держприкордонслужба хабар гроші в'язниця підозра

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