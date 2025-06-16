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Чоловік одружився з колишньою тещею, щоб виїхати за кордон

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Чоловік одружився з колишньою тещею, щоб виїхати за кордон
Прикордонники затримали подружжя, яке намагалося незаконно виїхати з України
фото: ілюстративне ДПСУ

Інцидент стався на пункті пропуску «Могилів-Подільський»

У пункті пропуску «Могилів-Подільський» затримали 29-річного чоловіка та 47-річну жінку, які намагалися виїхати з України, запевняючи, що є подружжям. Попри різницю у віці, пара стверджувала, що їх поєднало справжнє кохання. Під час перевірки прикордонники помітили, що подружжя плутається в деталях і уникає відповідей на прості запитання. Згодом з’ясувалося, що так званою дружиною виявилася колишня теща чоловіка. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає «Главком».

Під час перевірки прикордонники помітили, що подружжя плутається в деталях і уникає відповідей на прості запитання. Згодом з’ясувалося, що так званою дружиною виявилася колишня теща чоловіка. Як встановили правоохоронці, шлюб був укладений винятково, щоб оминути обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку під час воєнного стану.

Шлюб уклали, щоб оминути обмеження на виїзд
Шлюб уклали, щоб оминути обмеження на виїзд
фото: Державна прикордонна служба України

Факт порушення передано до Національної поліції. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон України;
  • ст. 336 ККУ – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Раніше «Главком» повідомляв, що прикордонники викрили чоловіка з Черкащини, який зареєстрував шлюб із сусідкою, щоб виїхати до справжньої дружини у Європу. 40-річного чоловіка зупинили на пункті пропуску «Краківець». Під час перевірки він зізнався прикордонникам, що його шлюб насправді був лише «квитком» у Європу.

До слова, «Главком» інформував, що у пункті пропуску «Мамалига» на виїзд з України прикордонники викрили чоловіка, який намагався незаконно виїхати з країни. сховавшись у цистерні з олією. Як зазначили в ДПСУ, керував вантажним автомобілем з цистерною громадянин Молдови. У товаро-супровідних документах був зазначений вантаж – рослинна олія.

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Теги: Вінниччина Держприкордонслужба

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