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На одному із пунктів пропуску із Польщею ускладнено рух транспорту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На одному із пунктів пропуску із Польщею ускладнено рух транспорту
Тимчасово ускладнено рух транспорту на пункті пропуску «Шегині»
фото: inlviv.in.ua (ілюстративне)

Рух ускладнено через ремонтні роботи

Оформлення вантажних і легкових авто сповільнено у пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що рух ускладнено через ремонтні роботи. За даними ДПСУ, на напрямку виїзду з України триває прокладання трубопроводу та демонтаж дорожнього покриття.

«Просимо враховувати ці обставини при плануванні подорожей та обирати альтернативні пункти пропуску. Дякуємо за терпіння та розуміння», – зауважила Держприкордонслужба.

До слова, на кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош». Він працює для автомобільного та пасажирського сполучення. Новий пункт пропуску за добу зможуть перетинати 200 автівок та 600 пішоходів. Очікують, що за рік «Велика Паладь» збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тис. легкових авто та 220 тис. пішоходів.

Як повідомлялося, до 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових. Крім того, планується удосконалення системи «єЧерга».

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Теги: пункт пропуску кордон

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