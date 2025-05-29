Чоловіки до 24 років зможуть виїжджати за кордон? Деталі від Веніславського

У парламентарів є ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати громадян України в пересуванні

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в парламенті працюють над тим, що підвищити до 23-24 років межу для дозволу на виїзд чоловіків за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану», – сказав Веніславський.

За словами нардепа, є ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати громадян України в пересуванні: «Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною».

Веніславський додав, що питання досить сенситивне, тому що складно визначити вікову межу, коли людина може виїжджати за кордон, але підкреслив, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи на цю тему.

Як повідомлялося, паніка у соцмережах щодо масового виїзду старшокласників за кордон не має за собою підстав – статистика свідчить про зовсім інше. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

Нагадаємо, що чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах. Уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону для окремих категорій громадян України. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу.