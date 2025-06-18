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Росія зводить новий військовий гарнізон за 100 км від кордону з Фінляндією

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Росія зводить новий військовий гарнізон за 100 км від кордону з Фінляндією
Супутникові знімки фіксують будівництво нового військового гарнізону РФ поблизу фінського кордону
фото: Juha Rissanen / Yle, Open Street Map, Mapcreator

Супутникові знімки показали розширення російського гарнізону поблизу фінського кордону
 

 
 
 

 

 

Російська Федерація зводить новий військовий гарнізон у місті Кандалакша, що за 100 км від фінського кордону. Це перша ознака нарощування постійної військової присутності РФ у регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінську телерадіомовну компанію Yle, яка отримала супутникові знімки об’єкта.

Роботи тривають на території закритого військового містечка Лупче-Савіно, що входить до складу Кандалакші. На знімках видно кілька нових будівель, зведених протягом останньої зими. У Мурманській обласній адміністрації підтвердили: гарнізон зводиться для артилерійської бригади РФ та, ймовірно, для інженерної частини.

Супутникові знімки виявили нову інформацію про військову активність Росії поблизу кордону з Фінляндією
Супутникові знімки виявили нову інформацію про військову активність Росії поблизу кордону з Фінляндією
скріншот: Planet Labs PBC / Yle

Губернатор Мурманської області Андрій Чібіс заявив, що роботи є частиною масштабного проєкту модернізації закритих військових містечок у 2024–2026 роках. На ці потреби в регіоні передбачено майже 460 млн. євро.

За даними журналістів, Росія також проводить реконструкцію об’єктів на Карельському перешийку, зокрема в гарнізоні Саперне та у Петрозаводську, найбільшому місті Республіки Карелія.

Експерт із безпеки Марко Еклунд наголошує: Кандалакша має стратегічне значення, адже є ключовим транспортним вузлом на шляху від кордону до Білого моря. «Росія вважає цю ділянку потенційною вразливістю», – пояснив він.

За інформацією видання, РФ має дві головні причини для посилення військової присутності біля Фінляндії. Перша – потреба в обслуговуванні старої техніки та навчанні для війни в Україні. Друга – спроба протидії розширенню НАТО, зокрема після вступу Фінляндії та Швеції.

Частина гарнізону відома як Лупче-Савіно-2
Частина гарнізону відома як Лупче-Савіно-2
скріншот: Juha Rissanen / Yle / Planet Labs PBC

Yle нагадує, що торік Кремль відновив Ленінградський військовий округ – структуру, яка розташована безпосередньо за фінським кордоном. Крім того, деякі бригади у Санкт-Петербурзькій області переформатували у дивізії. За планом будівництва в Лупче-Савіно мають звести ще близько десяти об’єктів, однак супутникові знімки поки не фіксують навіть фундаментів нових будівель.

Раніше «Главком» інформував, що російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на супутникові знімки. 

Також «Главком» нагадував, поки світ прикутий до переговорів між РФ і Україною, Путін зосереджений виключно на війні. Колосальними темпами РФ нарощує війська на північному напрямку. За оцінками фахівцями йдеться про 500-600 тис. військових. Відновлюються старі військові бази, будуються склади, проходять навчання.

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Теги: росія будівництво Фінляндія кордон

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