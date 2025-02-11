На кордоні України з’явиться ще 17 пунктів пропуску

Шмигаль розповів про плани України побудувати нові пункти пропуску

До 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Створюємо єдиний логістичний простір, щоб люди, товари та послуги швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону», – йдеться в повідомленні.

Про які саме області йде мова поки не уточнюється.

Крім того, планується удосконалення системи «єЧерга». Зараз вона вже працює на 28 пунктах пропуску.

Прем’єр також анонсував зміни щодо «транспортного безвізу».

«Транспортний безвіз» із ЄС, завдяки яким українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Уряд працює над тим, щоб цей інструмент поставив довгостроковим у взаєминах з ЄС. У 2024 році автомобільним транспортом Україна експортувала товарів на 14,7 млрд доларів, що на 5% більше, ніж у 2023 році.

Запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Цього року мають запустити пілотний проєкт на українсько-польському кордоні. Наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією», – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Угорщиною та Румунією з'являться нові пункти пропуску, які мають розвантажити основні вантажні пункти пропуску.