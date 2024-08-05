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Один захопив у полон п'ятьох окупантів. 25-річний Герой України дав своє перше інтерв'ю

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Один захопив у полон п'ятьох окупантів. 25-річний Герой України дав своє перше інтерв'ю
28 червня Івана Чорного було нагороджено званням Героя України з врученням Золотої зірки
фото: особистий архів Івана Чорного

Іван Чорний сам захопив опорний пункт і знищив п’ятьох окупантів, ще п’ятьох узяв в полон

Герой України, старший солдат 116-ї бригади Тероборони, 25-річний Іван Чорний, який під час розвідки зміг захопити опорний пункт у ворожому тилу і знищити п’ятьох окупантів, а ще п’ятьох узяти в полон, вперше погодився поспілкуватися з журналістами.  У ексклюзивному інтерв'ю для  «Главкома» Іван Чорний розповів про мотивацію на фронті, бої за Авдіївку, спілкування з місцевими і прийнятні для нього умови для завершення війни.

Як розповів Герой України, в офіційному поясненні до його нагороди сказано: «За знищення десантної групи і захоплення ворожих позицій». Чорний розповів, що впродовж декількох годин йому вдалося взяти в полон спочатку одного росіянина, а потім ще чотирьох. Все це відбувалося в Авдіївці, біля коксохімічного заводу. 

За словами військового, у цьому завданні найскладнішим було те, що після штурмів дуже велика кількість ворожої піхоти поховалася або за розбитою технікою, або у воронках від снарядіві все це було дуже близько до позицій ЗСУ. Найменша відстань до укріплень ворога – 20 метрів.

Як розповів Чорний, полонені росіяни на допиті спершу говорили, що вони зеки, що усі з тюрми приїхали. Як виявилося пізніше, лише двоє з п’яти дійсно були зеками, а інші троє добровільно мобілізовані контрактники з Самари і Чити. Тобто, каже військовий,  російським зекам фактично запропонували через війну почати життя «з чистого аркуша», мотивація російських добровольців – це суто гроші. 

За словами Героя України, найважче воювати було в  Авдіївці, бо за кількістю задіяної техніки і людей, інтенсивністю обстрілів там була удесятеро більшою, якщо порівнювати з Бахмутом чи Мар’їнкою.

Чорний розповів, що раніше не проходив строкову службу, йому це було просто нецікаво, бо життя бачилося без армії. Військовий тоді жив у Польщі, працював на заводі з виготовлення картонної упаковки, займався футболом на аматорському рівні, все було чудово.

«Мій вибір у 2022 році був – приєднатися до Збройних сил. Це був свідомий вибір, і дуже добре, що вдається вже понад два роки іти шляхом, який я сам вибрав», – зазначає Герой України. 

Військовий схвалює зниження мобілізаційного віку до 25 років. Каже, у молодих людей краща фізична форма, молоді легше сприймають нові технології, їм легше навчатися, розвиватися. Яскравий приклад – опанування безпілотників. Натомість, за словами Героя України, середній вік військових на фронті приблизно 35 років, а у ТрО – ще старші. 

Герой України наголошує, що у тих, хто йде у військо, мусять бути мотивація і бажання учитися, без цього ніхто не допоможе, не навчить.  

Герой України назвав умови миру, які будуть прийнятними для нього особисто. Перш за все – це повне припинення вогню і вихід ворога з усіх окупованих територій, абсолютно з усіх. «Я розумію, багато хто може сказати, що у нас немає сил, щоб відвоювати зараз ті території, засобів і ресурсів немає. Це так. Тому працювати потрібно і військовим шляхом, і дипломатичним. Це наша територія, і віддавати їм своє ніяк не можна. Якщо буде припинення вогню навіть на п’ять чи 10 років, росіяни проведуть роботу над помилками, виготовлять ще більше техніки, підготуються, і буде нове вторгнення. Вони не заспокояться», – каже Іван Чорний. 

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Теги: полон Герой України війна

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