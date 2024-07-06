Завжди приходила на допомогу. Згадаймо бойову медикиню Наталію Оксентюк
Коли почалося повномасштабне вторгнення, Наталія була на курсах підвищення кваліфікації. Медикиня повернулася до своєї бригади і вирушила на фронт
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Наталію Оксентюк.
Бойова медикиня 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 24-річна Наталія Оксентюк загинула 8 березня 2022 року під час бойових дій на Харківщині. Про це повідомили побратими на сторінці 93-ї окремої механізованої бригади у Facebook.
Наталія Оксентюк народилася 4 травня 1997 року в Андронівці на Дніпропетровщині. У Дніпровському базовому медичному коледжі вивчилась на медсестру і працювала за фахом у Покровську на Донеччині.
У 2020 році Наталя підписала контракт і почала службу у 93-й ОМБр «Холодний Яр». Пройшла курси бойового медика, рятувала поранених в ООС, під Новотошківським і Старогнатівкою. Коли почалося повномасштабне вторгнення, була на курсах підвищення кваліфікації. Не завершила їх, бо навчальний центр почали обстрілювати. Повернулась до своєї бригади і вирушила на фронт.
«Наша мала! Золота дівчина, – згадує Наталю її посестра Оксана. – Вона завжди приходила на допомогу. Коли були на батальйоні, вона могла наготувати їсти, щоб хлопців накормити: то пиріжки жарили, то печиво пекли. Переймалася за побратимів. Гарна була дівчина. Могла і гримнути, якщо треба. Особливо, коли навчала бійців такмеду. А взагалі була спокійна, тиха».
Наталія Оксентюк загинула 8 березня 2022 року у Гусарівці на Харківщині. Похована в рідному селі.
Молодша сержантка Оксентюк Наталія Андріївна нагороджена орденом «За мужність» третього ступеня (посмертно).
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