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Завжди приходила на допомогу. Згадаймо бойову медикиню Наталію Оксентюк

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Завжди приходила на допомогу. Згадаймо бойову медикиню Наталію Оксентюк
Наталія Оксентюк, молодша сержантка, бойовова медикиня у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр»
колаж: glavcom.ua

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Наталія була на курсах підвищення кваліфікації. Медикиня повернулася до своєї бригади і вирушила на фронт

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Наталію Оксентюк. 

Бойова медикиня 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 24-річна Наталія Оксентюк загинула 8 березня 2022 року під час бойових дій на Харківщині. Про це повідомили побратими на сторінці 93-ї окремої механізованої бригади у Facebook.

У 2020 році Наталя підписала контракт і почала службу у 93-й ОМБр «Холодний Яр»
У 2020 році Наталя підписала контракт і почала службу у 93-й ОМБр «Холодний Яр»
фото з відкритих джерел

Наталія Оксентюк народилася 4 травня 1997 року в Андронівці на Дніпропетровщині. У Дніпровському базовому медичному коледжі вивчилась на медсестру і працювала за фахом у Покровську на Донеччині.

У 2020 році Наталя підписала контракт і почала службу у 93-й ОМБр «Холодний Яр». Пройшла курси бойового медика, рятувала поранених в ООС, під Новотошківським і Старогнатівкою. Коли почалося повномасштабне вторгнення, була на курсах підвищення кваліфікації. Не завершила їх, бо навчальний центр почали обстрілювати. Повернулась до своєї бригади і вирушила на фронт.

«Наша мала! Золота дівчина, – згадує Наталю її посестра Оксана. – Вона завжди приходила на допомогу. Коли були на батальйоні, вона могла наготувати їсти, щоб хлопців накормити: то пиріжки жарили, то печиво пекли. Переймалася за побратимів. Гарна була дівчина. Могла і гримнути, якщо треба. Особливо, коли навчала бійців такмеду. А взагалі була спокійна, тиха».

Наталія Оксентюк загинула 8 березня 2022 року у Гусарівці на Харківщині. Похована в рідному селі.

Наталія Оксентюк
Наталія Оксентюк
Малюкок Олени Білозерської. Папір, гелева ручка

Молодша сержантка Оксентюк Наталія Андріївна нагороджена орденом «За мужність» третього ступеня (посмертно).

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: українці незалежність пам'ять війна

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