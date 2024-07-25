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ЗСУ вдалося вийти з оточення у районі Прогресу на Донеччині – DeepState

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЗСУ вдалося вийти з оточення у районі Прогресу на Донеччині – DeepState
Уночі українські бійці прорвалися у районі Прогресу
мапа: DeepState

Військовослужбовці 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ вийшли з оточення у повному складі

Військовослужбовці 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у ніч проти 25 липня змогли прорвати оточення військ РФ північніше села Прогрес на Донеччині. Про це повідомляє інформаційний ресурс  DeepState.

«Учора північніше Прогресу був вкрай динамічний та напружений день. Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів першого та третього батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм», – йдеться у повідомленні.

DeepState зазначає, що за допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях, українські бійці змогли вирватися з оточення в повному складі.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 липня, зранку армія РФ вперше застосувала ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому. Внаслідок авіаудару був поранений 52-річний чоловік.

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Теги: війна окупанти Україна росія Донеччина

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