ISW оцінив можливість проведення Росією масштабного наступу цього літа

Через брак потенціалу для масштабного наступу РФ вдається до періодичних імпульсивних механізованих атак

Російським військам бракує ширшого оперативного потенціалу для проведення окремої наступальної операції

Періодичні імпульсивні російські механізовані атаки, ймовірно, відображають поточну наступальну спроможність Росії, яка навряд чи проведе нову літню наступальну операцію через матеріальні та людські обмеження. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська провели п'ять механізованих атак силами від взводу до батальйону на заході Донецької області 29 і 30 липня.

На думку аналітиків, такі локальні механізовані наступи, ймовірно, є проявом прогнозованого російського літнього наступу – російським військам, швидше за все, бракує ширшого оперативного потенціалу для проведення окремої відновленої наступальної операції в Донецькій області чи деінде на фронті цього літа.

За оцінками ISW, російські війська намагаються проводити одночасні широкомасштабні наступальні операції протягом всієї війни, але здатні проводити наступальні операції «імпульсами» на різних ділянках фронту, коли на одній ділянці інтенсивність знижується, а на іншій – зростає.

Зазначається, що російське військове командування може вирішити, що цих періодичних механізованих атак або достатньо для досягнення переглянутих, більш обмежених цілей на літо 2024 року, або що ці атаки є межею поточних можливостей російських військ.

Раніше вважалося, що влітку російські війська планували захопити решту території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, але вони, ймовірно, переглянули ці плани після надходження військової допомоги США Україні в квітні 2024 року.

Нагадаємо, Міноборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Південне на Торецькому напрямку. Повідомлялося про просування поблизу Авдіївки і Часового Яру. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку, де російські окупанти намагалися двічі штурмувати.