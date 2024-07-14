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Росіяни з новими силами штурмують Торецьк: ситуація на фронті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни з новими силами штурмують Торецьк: ситуація на фронті
Росіяни просунулися на 200 метрів на південний захід від Нью-Йорка
фото: Генштаб ЗСУ

Максимально важкі бої нині точаться в Південному

Після перегрупування росіяни очікувано продовжили масивні наступальні дії на торецькому напрямку. Про це повідомив український військовий журналіст Богдан Мирошников.

За його даними, тут росіяни просунулися на 200 метрів на південний захід від Нью-Йорка. Максимально важка ситуація у Південному. Вже розпочалися бої за Залізне, і вони, ймовірно, будуть важкими.

«Це передмістя Торецька, і якщо його втратити – ворог буде штурмувати Торецьк в лобову», – каже Мирошников.

Росіяни з новими силами штурмують Торецьк: ситуація на фронті фото 1
мапа: ISW

Американський Інститут вивчення війни ISW на підставі геолокаційних знімків уточнює, що російські війська нещодавно просунулися в Залізному вздовж вулиці Першотравневої. Із посиланням на російського військового блогера зазначається, що в межах Нью-Йорка росіяни мали просування у 400 метрів.

Росіяни з новими силами штурмують Торецьк: ситуація на фронті фото 2
мапа: Deepstate

Нагадаємо, що російські загарбники, за даними аналітиків DeepState, окупували селище Урожайне на Донеччині. Крім того, ворог просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог активно намагається прорвати українську оборону на кількох напрямках, зосереджуючи найбільші зусилля на Покровському. Минулої доби окупанти намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка.

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Теги: фронт війна Донеччина

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