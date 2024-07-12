Зеленський закликав розширити навчання українських пілотів на F-16

Зеленський: «Нам потрібна достатня кількість F-16. Росія використовує близько 300 бойових літаків; нам потрібна принаймні половина цього»

Президент України Володимир Зеленський на Раді Україна-НАТО наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських пілотів на винищувачах F-16. Про це Зеленський написав у своєму X (Twitter).

Висловлюючись про надання Україні обіцяних членами «Коаліції винищувачів» військових літаків, глава держави відзначив важливість достатньої кількості такої авіаційної техніки. Щоб вона щонайменше склала половину кількості літаків, які РФ використовує для війни з Україною.

«Нам потрібна достатня кількість F-16. Росія використовує близько 300 бойових літаків; нам потрібна принаймні половина цього. Необхідно розширити навчальні місії для пілотів», – йдеться в заяві Зеленського.

Він пояснив, що очікування такої кількості літаків, зокрема з навчанням персоналу, ймовірно, вимагатиме певного часу.

«Скільки років ми чекатимемо на половину з 300 літаків при нинішніх темпах поставок і навчання?», - написав український президент.

Зеленський наголосив, що війна «не повинна тривати так довго».

«А у випадку з F-16 це не залежить від нас», – додав він.

Нагадаємо, на саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Раніше повідомлялося, що Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання після свого виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

Як повідомлялося, перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром відправитися в Україну. Ліцензія, необхідна для експорту винищувачів, вже видана.

До слова, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні. За словами держсекретаря США, літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії.