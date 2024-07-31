Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Одна з наймасованіших атак безпілотників: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Одна з наймасованіших атак безпілотників: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Такою кількістю «Шахедів» окупанти атакували Україну у новорічну ніч 1 січня 2024 року
фото з відкритих джерел

Основним напрямком удару стала Київщина

У ніч на 31 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА «Shahed-131/136». Таку ж кількість «Шахедів» ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників», – повідомив 

З 89-ти ударних БпЛА «Shahed-131/136», виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, збито усі 89.

До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину.

Сили ППО збили усі 89 «Шахедів», а також керовану авіаційну ракету Х-59
Сили ППО збили усі 89 «Шахедів», а також керовану авіаційну ракету Х-59
фото: Facebook/Микола Олещук

Нагадаємо, уранці 31 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Станом на 7:52 у столиці та низці областей оголошено відбій.

Зокрема, уночі тривога тривала понад сім годин. Пізно ввечері 30 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики з півночі та ударних БпЛА.

До слова, у ніч на 31 липня на Київ було здійснено наймасованішу атаку за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.

Як повідомлялося, під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг. Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів.

Загалом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника.

Читайте також: Втрати ворога станом на 31 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Теги: дрон окупанти війна безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні створюється і вже використовується зброя майбутнього
Зброя майбутнього: Україна розпочинає еру роботів-убивць – NYT
3 липня, 02:25
Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф виступив з промовою у Палаті представників
Новий прем'єр Нідерландів зробив заяву щодо підтримки України
3 липня, 15:36
Військові моряки перевірили характеристики та спроможності отриманих закордонних катерів для виконання завдань в умовах сучасної війни з Росією
На Дніпрі відбулось навчання сил і засобів річкової флотилії ВМС (відео)
7 липня, 07:26
Окупанти випустили групу крилатих ракет по Україні
Росіяни вдарили по промисловому обʼєкту на Полтавщині
9 липня, 19:03
У 24-ій бригаді імені короля Данила сформовано батальйон «Характерники» із колишніх засуджених
Українське військо поповнив батальйон із колишніх в'язнів (фото)
9 липня, 22:57
Ударні безпілотники Bayraktar використовуються українською армією
Турецькі безпілотники на українських двигунах. Дипломат розказав про співпрацю двох країн у ВПК
13 липня, 10:00
За попередньою інформацією, можливий прильот стався в районі аеропорту у Маріуполі
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: можливий приліт у районі аеропорту
12 липня, 13:56
Громадяни оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії
Українці оновлювали дані навіть на Гаїті: Міноборони повідомило деталі
17 липня, 17:12
Боєць бригади «Азов» також розповів, що йому довелося підписати контракт про нерозголошення інформації про комп’ютерну гру
Боєць «Азова» став героєм комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 (відео)
23 липня, 02:31

Події в Україні

Убивство Ірини Фаріон. Адвокат підозрюваного подав апеляцію
Убивство Ірини Фаріон. Адвокат підозрюваного подав апеляцію
Безпілотники ефективніші за артилерію. Генштаб зробив заяву
Безпілотники ефективніші за артилерію. Генштаб зробив заяву
У російському полоні помер боєць «Азову» Олександр Іщенко
У російському полоні помер боєць «Азову» Олександр Іщенко
Розвідка атакувала російську базу в Сирії після зустрічі Путіна й Асада – ЗМІ
Розвідка атакувала російську базу в Сирії після зустрічі Путіна й Асада – ЗМІ
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Атака на Курськ: стало відомо, що уразили Сили оборони
Атака на Курськ: стало відомо, що уразили Сили оборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільного знаменника не прийшли
140K
«Оголошую Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин»
32K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
29K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
15K
Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди

Новини

Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Сьогодні, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Вчора, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Вчора, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
29 липня, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua