Українські хакери показали відео про втрати окупантів на телебаченні Уралу

Кіберфахівці вже не вперше отримують доступ до російського телебачення

У відеоролику окупанти скаржаться на безглуздість війни з Україною та критикують військове командування РФ

Проукраїнські хакери вчора, 10 липня, більше ніж пів години демонстрували росіянам відеоролик про втрати окупантів на харківському напрямку. Зокрема, відео транслювалося на телеканалі «Первоуральск ТВ».

У відеоролику російські загарбники критикують тактику «м’ясних штурмів» свого командування та скаржаться на безглуздість війни з Україною.

Відео транслювалося на телеканалі «Первоуральск ТВ» скріншот

У відеоролику російські загарбники критикують тактику «м’ясних штурмів» свого командування скріншот

Кіберспеціалісти отримали доступ до онлайн-платформ «Smotret.tv» і «Russia-TV». Крім того, відео з критикою російського командування кібери розмістили на стартових сторінках 33 сайтів російських підприємств, які надають підтримку військовим РФ.

Як зазначав «Главком», українські кібери зламали сайти підприємств, що входять у військово-промислові кластери РФ. Акцію присвятили до дня зенітно-ракетних військ РФ, який відзначають 8 липня.

Раніше українські хакери здійснили кібератаку на російську мережеву інфраструктуру у відповідь на ракетний удар окупантів по столичній дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня.

Нагадаємо, що наприкінці травня хакери Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили масштабну DDos-атаку проти російських провайдерів. Останні пожалілися, що ця кібератака була «найпотужнішою в історії».

Крім того, нещодавно українські хакери атакували сайти низки російських компаній, які підтримують війну РФ проти України, зокрема, допомагаючи окупаційним військам.

Як повідомлялося, українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою «Національної системи платіжних карток» (НСПК) – оператора карток «Мир».