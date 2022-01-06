Одним словом про 2021 рік

У суспільному тренді – не лише пандемія та вакцинація

Слово року. Що обрали різні країни?

Щороку різні країни, різні наукові установи та словники визначають своє «слово року», поняття, яке влучно характеризує рік, що минає. Інколи – це найпопулярніший запит у інтернет-пошуковиках. Як правило, слово року визначає редакція найстарішого словника, мовознавчий інститут, рідше – спеціально утворена лінгвістична комісія. Може трапитися, що слово року в якійсь країні визначає, скажімо, одразу кілька альтернативних установ, відповідно і слів кілька.

Цікаво, що попри, здавалося б, спільну для всієї Землі біду – пандемію коронавірусу – порядок денний у жителів різних країн відрізняється. Це показали «словарні» підсумки 2021 року.

Україна: «вакцина»

В Україні слово року щороку визначають укладачі словника сучасної української мови та сленгу «Мислово». Словом року 2021 редакція «Мислово» обрало слово «вакцина».

«Події останніх двох років не залишають нам простору для маневру. Як і минулоріч, цьогорічне слово року продиктоване пандемією коронавірусу, але вже на наступному її витку. Вакцина та похідні від неї слова, передусім «вакцинація», повністю домінували у суспільній дискусії року, що минув. Цікавим є той факт, що питомо українське слово «щеплення» переважало у вжитку «вакцинацію» аж до початку кампанії масової вакцинації від коронавірусу. Натомість в українській мові відсутній усталений відповідник запозиченню «вакцина», – прокоментували свій вибір у «Мислово».

Серед інших важливих похідних або пов’язаних із вакциною/вакцинацією слів 2021 року слід відзначити: антивакцинатор (скорочено антиваксер або антивакс), ревакцинація, бустерна доза (скорочено бустер), імунізація, імунітет, а також фрази ковідна тисяча або тисяча Зеленського.

У свою чергу предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що словом року обрав би «імунітет», адже Україна розвивала не лише здатність протистояти біологічному вірусу, але й формувала несприйнятливість і стійкість до «фейків, неправди, путінських погроз, обману, свавілля».

Сполучені Штати: «вакцина»

Американська компанія, видавець довідників та лексичних словників «Мерріам-Вебстер» (Merriam-Webster) називає ключовим словом минулого року також слово «вакцина». Укладачі словника зазначають, що у порівнянні з 2020 роком частота згадок цього слова зросла всемеро, а порівняно з 2019-м – майже у 12 разів.



«В англійській мові, це слово з’явилося відносно недавно, у 1880-х роках, — зауважує редакція. — У 2021 році слово «вакцина» означало набагато більше, ніж просто медичне поняття. Для багатьох це слово символізувало можливе повернення до життя, яке ми вели до пандемії. Воно також опинилося в центрі дебатів про особистий вибір, політичну приналежність, професійні правила, безпеку в школі, нерівність у сфері охорони здоров’я тощо». Слово «вакцина» походить від латинського vacca (у перекладі — корова). Це пов'язано з тим, що спочатку термін використовували для позначення щеплення з використанням коров'ячої віспи, яка, як було встановлено, захищала людей від захворювання.

Велика Британія: три слова року

У Британії названо відразу три слова року. Перше озвучили укладачі тлумачного словника англійської мови «Колінз» (Collins English Dictionary). Вони обрали абревіатуру NFT, що розшифровується як non-fungible token (невзаємозамінний токен – особливий тип криптовалюти, який є незамінним, на відміну від більшості криптовалют та багатьох мережевих або службових токенів – «Главком»). «За останні 12 місяців ми постійно чуємо в новинах та соціальних медіа цей термін», – зазначають фахівці.

Словник дає NFT таке визначення: це унікальний цифровий сертифікат, зареєстрований у блокчейні, який використовується для реєстрації прав власності на актив, такий як витвір мистецтва чи предмет колекціонування.

До короткого списку претендентів на слово року також увійшли:

double-vaxxed — той, хто отримав обидва щеплення вакцинами, які передбачають курс із двох уколів;

hybrid-working — змішаний режим роботи: коли співробітники половину робочого часу працюють в офісі, половину — дистанційно;

pingdemic — неможливість ходити на роботу через близький контакт із зараженими, про який співробітники дізнаються за допомогою повідомлень-пінгів, що розсилаються спеціальними додатками (в Україні такого немає);

climate anxiety — кліматичне занепокоєння;

eopronoun — спосіб звернення до когось без використання імені, щоб уникнути традиційних ґендерних маркерів;

regencycore — стиль одягу періоду Регентства в Англії;

heugy — річ або поняття, що більше не вважається крутим чи модним.

Ще одне слово року на Туманному Альбіоні визначили укладачі Оксфордського словника англійської мови — вони віддали перевагу слову vax. Воно позначає і «вакцинацію», і «вакцину», і дієслово «вакцинувати». За даними лінгвістів, цьогоріч слово vax в країні використовували у 72 рази частіше, ніж у 2020-му.

Лінгвісти Кембриджського Університету мають свою думку щодо слова 2021 року: вони віддають перевагу «наполегливості» (perseverance), що означає «постійне прагнення до того, щоб чогось досягти або зробити, навіть в умовах труднощів або значних часових витрат». За даними лінгвістів, користувачі Кембриджського словника онлайн найчастіше шукали саме слово «наполегливість».

І цьому є своє пояснення. «Слово «наполегливість» шукали на сайті словника 243 тис. разів за цей рік. Воно може стосуватися як однойменної місії NASA, так пандемії. У період з 19 по 25 лютого, коли марсохід NASA Perseverance Rover здійснив посадку на Марс, стався сплеск запитів: їх було зафіксовано 30487», – повідомили в Університеті.

Японія: «золото»

Ієрогліф «кін», який означає «золото», обрано в Японії символом 2021 року. За нього проголосувала більшість мешканців країни у традиційному загальнонаціональному опитуванні. Цей вибір пов'язаний із рекордною кількістю золотих медалей, які японські спортсмени вибороли на XXXII літніх Олімпійських іграх у Токіо.

Знак року на аркуші рисового паперу розміром 130 на 150 см накреслив у прямому ефірі національного телебачення 81-річний монах Сейхан Морі, настоятель буддистського Храму чистої води в Кіото, що був заснований наприкінці VIII століття н.е. Сейхан Морі щорічно робить такі каліграфічні розчерки, використовуючи для цього кисть завдовжки 33 см.

XXXII Олімпійські ігри у Токіо проходили з 23 липня по 8 серпня. У змаганнях взяли участь понад 11 тис. спортсменів із 206 країн. На Олімпіаді розіграли 339 комплектів нагород у 41 виді спорту. Збірна Японії загалом завоювала 58 медалей, з них 27 – золоті.

Ієрогліф «кін» означає не лише «золото», а й «гроші». «Кін» вже був ієрогліфом року нещодавно – у 2016-му

Росія: «супутник»

Російський Державний інститут мови ім. Пушкіна назвав словом року «супутник». За даними інституту, його цьогоріч вживали у дев'ять разів частіше, ніж у 2020-му. Звісно, не у контексті космосу.

«Це слово пов'язане з назвою російської вакцини, зростання частоти його вживання зумовлене широким обговоренням тем вакцинації та питання визнання російської вакцини за кордоном», – коментує доктор філологічних наук, проректор з науки Інституту Пушкіна, науковий керівник проекту «Слово року» Михайло Осадчий.

За його словами, на другому місці за частотою вживання після «супутника» опинилося слово «Афганістан» – його використовували у 6,5 разів частіше, ніж торік. На третьому місці за ростом частоти вживання у країні-агресорці опинилось словосполучення «Північний потік».

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Білорусь: «чабор»

А от у сусідній Білорусі у відкритому голосуванні в соцмережах словом року обрали «чабор» – українською «чебрець», назва рослини. Його обрали 29% користувачів. «Багато хто голосував за нього у складі поетичної цитати «пахне чабор», – коментує мовознавець Вінцюк Вячорка.

Експерт зазначає, що слово «чабор» є одним з кодів білоруської ідентичності. «Це своєрідний тест на впізнання «своїх». Вислів «пахне чабор» – це про непереможність і вічність білорусів, як і вислів «Живе Білорусь!», – продовжує мовознавець.

Наталія Сокирчук, «Главком»