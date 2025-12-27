Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Позов про поділ майна на 100 сторінках. Що задумала дружина ексвіцепрем’єра Чернишова?

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Позов про поділ майна на 100 сторінках. Що задумала дружина ексвіцепрем’єра Чернишова?
Світлана та Олексій Чернишови ділять майно
колаж: glavcom.ua

Світлана Чернишова хоче обміняти у чоловіка велику квартиру на своє маленьке житло у Нікополі та «флагманський» позашляховик

У судовому реєстрі засвітилася інформація про те, яке майно хоче розділити подружжя колишнього віцепрем’єр-міністра-міністра національної єдності Світлана та Олексій Чернишови. Як повідомляє «Главком», позивачкою у справі про поділ майна подружжя є пані Світлана. Вона має намір обміняти свої квартиру площею 45,9 кв. м у Нікополі Дніпропетровської області та автомобіль Toyota Land Cruiser 200, 2020 року випуску на квартиру площею 208,7 кв. м у Києві, яка записана на чоловіка позивачки Олексія Чернишова. Такий поділ, на думку дружини експосадовця, є рівноцінним, справедливим та відповідає нормам чинного законодавства та відповідає інтересам спільних дітей, які там проживають.

Також Світлана Чернишова просить суд визнати за нею право власності на кошти, які знаходяться на 21 банківському рахунку і на цінні папери у кількості 4812 штук загальною номінальною вартістю 4,81 млн грн. Іще дружина колишнього віцепрем’єра хоче, щоб Феміда визнала її власністю кошти, які вилучили детективи НАБУ під час обшуку (конкретна сума не називається) у кримінальному провадженні, де її чоловіку оголошено підозру.

Окремо у суді пані Чернишова зібралася закріпити за собою 10 млн грн, які вона внесла у вигляді застави за свого чоловіка.

Загалом, позовна заява про поділ майна подружжя Чернишових вмістилася у 100 сторінок. Її було подано до Печерського райсуду ще 20 жовтня, однак перша ухвала у цій справі датується 22 грудням. У ній суддя Віта Єрмічова зазначила, що залишила позовну заяву Світлани Чернишової без руху, вказавши на ряд недоліків, які необхідно виправити. Для цього позивачка має п’ять днів.

Згідно з декларацією, яку подав Олексій Чернишов, покидаючи пост віцепрем’єра у липні 2025 року, у власності подружжя – п’ять квартир загальною площею 386 кв. м (усі у Києві).

Також на дружину Чернишова записано авто Toyota Land Cruiser 200, 2020 року випуску.

Із цінного рухомого майна – сім брендових наручних годинників і по одному настінному та підлоговому годиннику має Олексій Чернишов. Його дружина Світлана є власницею чотирьох коштовних годинників та ювелірних виробів світових брендів Cartier, Tiffany і Van Cleef & Arpels.

У сім’ї Чернишових є колекція картин (живопис ХХ століття, 30 полотен), бібліотека великих письменників (20 томів) і енциклопедичний словник на 85 томів.

На банківських рахунках ексвіцепрем’єр тримає 52,1 млн грн, 101,6 тис. євро, 46,2 тис. швейцарських франків, його дружина Світлана – 296 тис. грн, 3,4 тис. євро і $3,3 тис. Готівкою сім’я Чернишових задекларувала $180 тис., 90 тис. грн, 13,6 тис. Євро і 1 тис. швейцарських франків. Ці кошти вказано як спільна сумісна власність подружжя.

Як повідомляв «Главком», Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що Олексій Чернишов користується незадекларованими автомобілями.  

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює ексвіцепрем’єра у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю інших посадовців.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному Олексію Чернишову міру запобіжного заходу у вигляді 120 млн грн застави. Кошти за підозрюваного заплатили стороні особи. Також десяту частину від розміру застави (10 млн грн) внесла дружина Світлана Чернишова.

У середині листопада НАБУ вручило Чернишову другу підозру за незаконне збагачення. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже 100 тис. євро готівкою.

Читайте також:

Теги: НАБУ війна майно Олексій Чернишов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лінія фронту. Гуляйпільський напрямок
Лінія фронту. Гуляйпільський напрямок
3 грудня, 11:21
Сергій Тищенко під час бесіди з «Главкомом» у Києві
Герой України, який пробув на позиції 471 день поспіль: Мене подали на нагороду вже після розголосу Інтерв'ю
21 грудня, 11:00
Путін хоче, щоб Україна перебувала в його орбіті
Путін не буде пом'якшувати умови миру: у NYT пояснили чому
27 листопада, 02:41
На фронті загинув ексрежисер «Орла і Решки» Василь Хомко
На фронті загинув ексрежисер «Орла і Решки» Василь Хомко
2 грудня, 03:34
Родина понад тиждень шукала та намагалася відкопати кішку з-під завалів після обстрілу
Відкопали з-під завалів. Українка знайшла свою кішку живою через 9 днів після удару шахеда (фото)
8 грудня, 16:08
РФ завдала ракетний удар по Тернополю 19 листопада
У Тернополі померла 12-річна Адріана Унольт, яка постраждала від удару РФ
27 листопада, 10:30
Окупанти здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг
Удар по Кривому Рогу, держбюджет на 2026 рік. Головне за 3 грудня
3 грудня, 21:12
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 403 танків
Втрати ворога станом на 8 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
8 грудня, 06:46
У Києві тривога тривала 11 хвилин
У Києві тривога тривала 11 хвилин
10 грудня, 06:13

Суспільство

Позов про поділ майна на 100 сторінках. Що задумала дружина ексвіцепрем’єра Чернишова?
Позов про поділ майна на 100 сторінках. Що задумала дружина ексвіцепрем’єра Чернишова?
Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року
НБУ визначив графік роботи банківської системи на Новий рік
НБУ визначив графік роботи банківської системи на Новий рік
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 27 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 грудня 2025: традиції та молитва
Якою буде погода на Новий рік: синоптики дали прогноз
Якою буде погода на Новий рік: синоптики дали прогноз

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua