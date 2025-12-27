Позов про поділ майна на 100 сторінках. Що задумала дружина ексвіцепрем’єра Чернишова?

Світлана Чернишова хоче обміняти у чоловіка велику квартиру на своє маленьке житло у Нікополі та «флагманський» позашляховик

У судовому реєстрі засвітилася інформація про те, яке майно хоче розділити подружжя колишнього віцепрем’єр-міністра-міністра національної єдності Світлана та Олексій Чернишови. Як повідомляє «Главком», позивачкою у справі про поділ майна подружжя є пані Світлана. Вона має намір обміняти свої квартиру площею 45,9 кв. м у Нікополі Дніпропетровської області та автомобіль Toyota Land Cruiser 200, 2020 року випуску на квартиру площею 208,7 кв. м у Києві, яка записана на чоловіка позивачки Олексія Чернишова. Такий поділ, на думку дружини експосадовця, є рівноцінним, справедливим та відповідає нормам чинного законодавства та відповідає інтересам спільних дітей, які там проживають.

Також Світлана Чернишова просить суд визнати за нею право власності на кошти, які знаходяться на 21 банківському рахунку і на цінні папери у кількості 4812 штук загальною номінальною вартістю 4,81 млн грн. Іще дружина колишнього віцепрем’єра хоче, щоб Феміда визнала її власністю кошти, які вилучили детективи НАБУ під час обшуку (конкретна сума не називається) у кримінальному провадженні, де її чоловіку оголошено підозру.

Окремо у суді пані Чернишова зібралася закріпити за собою 10 млн грн, які вона внесла у вигляді застави за свого чоловіка.

Загалом, позовна заява про поділ майна подружжя Чернишових вмістилася у 100 сторінок. Її було подано до Печерського райсуду ще 20 жовтня, однак перша ухвала у цій справі датується 22 грудням. У ній суддя Віта Єрмічова зазначила, що залишила позовну заяву Світлани Чернишової без руху, вказавши на ряд недоліків, які необхідно виправити. Для цього позивачка має п’ять днів.

Згідно з декларацією, яку подав Олексій Чернишов, покидаючи пост віцепрем’єра у липні 2025 року, у власності подружжя – п’ять квартир загальною площею 386 кв. м (усі у Києві).

Також на дружину Чернишова записано авто Toyota Land Cruiser 200, 2020 року випуску.

Із цінного рухомого майна – сім брендових наручних годинників і по одному настінному та підлоговому годиннику має Олексій Чернишов. Його дружина Світлана є власницею чотирьох коштовних годинників та ювелірних виробів світових брендів Cartier, Tiffany і Van Cleef & Arpels.

У сім’ї Чернишових є колекція картин (живопис ХХ століття, 30 полотен), бібліотека великих письменників (20 томів) і енциклопедичний словник на 85 томів.

На банківських рахунках ексвіцепрем’єр тримає 52,1 млн грн, 101,6 тис. євро, 46,2 тис. швейцарських франків, його дружина Світлана – 296 тис. грн, 3,4 тис. євро і $3,3 тис. Готівкою сім’я Чернишових задекларувала $180 тис., 90 тис. грн, 13,6 тис. Євро і 1 тис. швейцарських франків. Ці кошти вказано як спільна сумісна власність подружжя.

Як повідомляв «Главком», Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що Олексій Чернишов користується незадекларованими автомобілями.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює ексвіцепрем’єра у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю інших посадовців.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному Олексію Чернишову міру запобіжного заходу у вигляді 120 млн грн застави. Кошти за підозрюваного заплатили стороні особи. Також десяту частину від розміру застави (10 млн грн) внесла дружина Світлана Чернишова.

У середині листопада НАБУ вручило Чернишову другу підозру за незаконне збагачення. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже 100 тис. євро готівкою.