Центри вакцинації закриються на один день

Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють у січні щодня, крім 7 числа

Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють у січні щодня, крім 7 числа

Київ та дві області подолали 50% бар’єр вакцинації

Пункти та центри вакцинації проти Covid-19 не працюватимуть 7 січня. Водночас сьогодні та із 8 січня вони відкриті та чекають на українців. В усі робочі дні центрів можна щепитися першою, другою та третьою дозою, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють (окрім 7 січня, коли вихідний день). Вакцина в Україні є, і для першого, і для другого щеплення, а також для введення додаткової і бустерної дози», – повідомив він.

За його даними, наразі лише три регіони країни подолали 50% повністю вакцинованого дорослого населення – Київ (73%), Київська (55%) та Полтавська (51%) області.

Нагадаємо, Україна вводить бустерну вакцинацію від Covid-19 для всіх, хто раніше пройшов повний курс. Період введення бустерної дози – від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від Covid-19.

До слова, напередодні МОЗ дозволив поєднувати вакцини Coronavac і Pfizer.

Також нагадаємо, що вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат.

МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

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