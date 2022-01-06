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    Центри вакцинації закриються на один день

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    Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють у січні щодня, крім 7 числа&nbsp; - Центри вакцинації закриються на один день
    Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють у січні щодня, крім 7 числа 
    фото: glavcom.ua

    Київ та дві області подолали 50% бар’єр вакцинації

    Пункти та центри вакцинації проти Covid-19 не працюватимуть 7 січня. Водночас сьогодні та із 8 січня вони відкриті та чекають на українців. В усі робочі дні центрів можна щепитися першою, другою та третьою дозою, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    «Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють (окрім 7 січня, коли вихідний день). Вакцина в Україні є, і для першого, і для другого щеплення, а також для введення додаткової і бустерної дози», – повідомив він.

    За його даними, наразі лише три регіони країни подолали 50% повністю вакцинованого дорослого населення – Київ (73%), Київська (55%) та Полтавська (51%) області.

    Нагадаємо, Україна вводить бустерну вакцинацію від Covid-19 для всіх, хто раніше пройшов повний курс. Період введення бустерної дози – від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від Covid-19.

    До слова, напередодні МОЗ дозволив поєднувати вакцини Coronavac і Pfizer.

    Також нагадаємо, що вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат.

    МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

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    Теги: вихідні Міністерство охорони здоров'я медицина Україна Різдвяні свята щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Центри вакцинації закриються на один день