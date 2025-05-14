«Оголена жінка з автоматом – позорище». У Кременчуці розгорівся скандал через скульптуру

Кременчужани розкритикували подаровану місту скульптуру «Незламна»

До Дня міста у Кременчуці, який цього року вперше відзначатиметься в останні вихідні травня, кременчуцький скульптор Олександр Павловський подарував громаді свою роботу – скульптуру «Незламна». Величну фігуру жінки в українському вінку зі зброєю в руках, що символізує мужність і стійкість українського народу, встановили у парку «Миру». Місцеві жителі у соцмережах розкритикували подарунок, пише «Главком».

Попри задум автора, який працював над образом майже два місяці та хотів передати мистецький голос крізь війну, хвиля критики показала протилежну реакцію.

фото: Кременчуцька міська рада

У коментарях користувачі скульптуру «Незламної» розкритикували за оголення частин тіла, а також сексуалізацію образа війни, який місцевим мешканцям видається недоречним.

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Деякі містяни вважають, що скульптура не відображає заявленої символіки мужності та стійкості, а навпаки, викликає негативні емоції.

Нагадаємо, у Кременчуці місцевий вистрілив із травматичного пістолета у працівника РТЦК. Зробив це під час перевірки документів.