Єфросиніна звинуватила Фреймут у брехні

Єфросиніна про Фреймут: Я вважаю, що вона бреше

Українська ведуча Ольга Фреймут вперше за довгий час дала інтерв’ю, у якому зазначила, що майже не спілкувалась з Машою Єфросиніною, але припустила, що тій подобався її чоловік, продюсер Володимир Локотко. Єфросиніна відреагувала на заяви Фреймут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.ua.

Ольга Фреймут в інтерв’ю Раміні Есхакзай стверджувала, що майже не знайома з ведучою, що вони рідко перетиналися на знімальних майданчиках. Зокрема стверджувала, що її цькували колеги за українську мову, а сама Єфросиніна навіть проявляла симпатію до чоловіка Фреймут.

У відповідь Єфросиніна зауважила, що не дивилась повне інтерв’ю Фреймут, але бачила уривки. Вона заявила, що під час нього ведуча говорила неправду.

«Я вважаю, що вона бреше. Я не дуже люблю виправдовуватися, але факти говорять самі за себе. По-перше, про українську мову, це повна брехня. Що ми начебто над нею насміхалися за українську мову. Я дуже давно дружу із Сергієм Притулою, обожнюю його. Немає що коментувати», – йдеться у заяві.

Єфросиніна додала, що над Ольгою Фреймут не насміхалися через українську мову. Ведуча також спростувала факт, що вони були малознайомі.

«2012 рік, я була керівницею, ведучою і продюсеркою проєкту «Шоумастгоуон». Я пішла до її майбутнього чоловіка і вмовляла його посадити в журі саме Олю Фреймут з причини того, що вважала, що в цьому шоу має звучати українська мова. Він свого часу наполягав виключно на російських артистах, таких як Манучаров та інших. Я сказала, що в українському шоу має звучати українська мова. Це був 2012 рік, і таким чином там опинилася пані Фреймут. Виключно через моє прохання і мій ультиматум. І оскільки вона була в журі, а я керівницею, ведучою і продюсеркою, не важко уявити, що спілкувалися ми багато, бо я контролювала абсолютно все по сценарію і тощо. Тому всі добре знали, як її звати, ніхто над нею не насміхався. Тому давайте довіряти фактам», – наголосила Єфросиніна.

Водночас слова про симпатію до Володимира Локотко Єфросиніна не коментувала.

До слова, українська ведуча Ольга Фреймут розповіла, що її чоловік, колишній генеральний директор «Нового каналу», продюсер Володимир Локотко має російський паспорт. Він не може позбутися його через особливості законодавства РФ.