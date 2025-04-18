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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Кажуть, кінофестиваль ЛГБТ у страстну пʼятницю – це провокація?

glavcom.ua
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Кадр з фільму «Чотири матері»

Завжди думав, що релігія – то про любов

До речі, кажуть переважно провокатори від ФСБ. А потім вже поширюють і деякі українці.

Щось я заплутався. Невже Ісуса розпинали геї? Про римлян, звісно, багато що говорили, але, здається, це не основна ідея.

Чи у страсну п’ятницю взагалі не можна дивитись кіно? Можна тільки робити паски, красити яйця і мити вікна? Чи когось насильно тягнуть у конкретне місце дивитись кіно замість молитви? І ці хтось бояться, що якщо подивляться таке кіно, то відразу їх потягне до гей-клуба замість церкви? Якщо так, то вибачте, справа не у фестивалі, а у вас. І не треба боротися із власною природою.

Не кажучи вже про те, що, здається, Україна світська держава. І ті хто хочуть молитися можуть молитися, але не мають жодного права змушувати молитися інших?

Чи хтось так захопився ідеями Трампа, що вирішив наслідувати приклад Орбана в Україні? Це явно поганий приклад. І, до речі, про Трампа. Чи не єдиний дорослий в його команді, міністр фінансів, Скотт Бессент, відкритий гей, що живе у шлюбі із своїм партнером, і має кількох дітей з ним. Так що тут треба обережно намагатись піймати хвилю лизання дуп. Бо можна промахнутись…

Завжди думав, що релігія – то про любов. Чому тоді любов однієї людини до іншої може бути злочином ніколи не міг зрозуміти.

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Джерело
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Теги: релігія українці ЛГБТ скандал

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Сергій Фурса

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