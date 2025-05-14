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На могилі Ніни Матвієнко встановлено пам’ятник (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Могила видатної української співачки Ніни Матвієнко
фото: Oleksandr Drabynko/Facebook

8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко

Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко показав, який вигляд нині має могила легендарної співачки Ніни Матвієнко. Там відбулися зміни: замість дерев’яного хреста родина встановила пам’ятник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис митрополита у Facebook.

На могилі Ніни Матвієнко встановлено білий мармуровий пам’ятник. На ньому розміщене фото співачки – молодої, усміхненої, в українському національному вбранні. Зокрема, пам’ятник стилізованим українським розписом, а зі зворотного боку зображенням голуба.

Пам’ятник Ніни Матвієнко
Пам’ятник Ніни Матвієнко
фото: Oleksandr Drabynko/Facebook
Пам’ятник Ніни Матвієнко
Пам’ятник Ніни Матвієнко
фото: Oleksandr Drabynko/Facebook

Зауважимо, що у жовтні 2024 року Тоня Матвієнко показувала, який вигляд має могила її мами. Тоді там стояв дерев'яний хрест та великий портрет Ніни Матвієнко.

Родина Ніни Матвієнко відвідала її могилу, жовтень 2024 року
Родина Ніни Матвієнко відвідала її могилу, жовтень 2024 року
фото: соцмережі

Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Арсен Мірзоян назвав причину смерті Ніни Матвієнко.

Чимало українців та колег артистки публікували співчутливі дописи в пам’ять про легендарну співачку, віддавали шану її таланту. Однак були й такі, хто в день смерті артистки наважився закидати їй сепаратизм та ватні погляди. Зокрема, пригадали, що Ніна Матвієнко називала російсько-українську війну братовбивчою, не виступала в зоні АТО і навіть проклинала захисників України. Тим часом історик і журналіст Едуард Андрющенко оприлюднив у мережі документи, котрі свідчать, що КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію.

До слова, Ніна Матвієнко від початку повномасштабного вторгнення їздила країною з благодійними концертами, виступала і в бомбосховищах, і у шпиталях.

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Теги: пам'ятник Ніна Матвієнко

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