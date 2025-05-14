На могилі Ніни Матвієнко встановлено пам’ятник (фото)
8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко
Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко показав, який вигляд нині має могила легендарної співачки Ніни Матвієнко. Там відбулися зміни: замість дерев’яного хреста родина встановила пам’ятник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис митрополита у Facebook.
На могилі Ніни Матвієнко встановлено білий мармуровий пам’ятник. На ньому розміщене фото співачки – молодої, усміхненої, в українському національному вбранні. Зокрема, пам’ятник стилізованим українським розписом, а зі зворотного боку зображенням голуба.
Зауважимо, що у жовтні 2024 року Тоня Матвієнко показувала, який вигляд має могила її мами. Тоді там стояв дерев'яний хрест та великий портрет Ніни Матвієнко.
Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Арсен Мірзоян назвав причину смерті Ніни Матвієнко.
Чимало українців та колег артистки публікували співчутливі дописи в пам’ять про легендарну співачку, віддавали шану її таланту. Однак були й такі, хто в день смерті артистки наважився закидати їй сепаратизм та ватні погляди. Зокрема, пригадали, що Ніна Матвієнко називала російсько-українську війну братовбивчою, не виступала в зоні АТО і навіть проклинала захисників України. Тим часом історик і журналіст Едуард Андрющенко оприлюднив у мережі документи, котрі свідчать, що КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію.
До слова, Ніна Матвієнко від початку повномасштабного вторгнення їздила країною з благодійними концертами, виступала і в бомбосховищах, і у шпиталях.
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