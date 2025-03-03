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У Кременчуцькому ТЦК помер чоловік, якому стало зле після проходження ВЛК

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Кременчуцькому ТЦК помер чоловік, якому стало зле після проходження ВЛК
Чоловік помер він від гострої серцевої недостатності у Кременчуцькому ТЦК
фото: telegraf.in.ua

Керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин

У Кременчуцькому ТЦК помер чоловік від гострої серцевої недостатності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

«Близько 10 години 20 хвилин 2 березня до Кременчуцького районного ТЦК та СП поліцією був доставлений військовозобов’язаний громадянин 1977 року народження. Після уточнення військовооблікових даних він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. В подальшому він лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру», – зауважує ТЦК.

Однак, близько 17:40 стан здоров’я чоловіка різко погіршився – він зблід і втратив свідомість. Працівники ТЦК викликали швидку, але врятувати військовозобов'язаного не вдалося.

«На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції. За попередніми результатами її роботи порушень в роботі ТЦК та СП не виявлено, заходи фізичного впливу не застосовувались, тілесних ушкоджень у померлого громадянина немає. За даними медиків помер він від гострої серцевої недостатності. Також керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин. Слідчі дії тривають, закликаємо мешканців утриматись від домислів, спекуляцій та маніпуляцій до їх завершення», – наголошує Полтавський обласний ТЦК та СП.

Нагадаємо, що в одному з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Чернівецької області помер чоловік. Результати розтину показали, що чоловік страждав на ішемічну хворобу серця та мав гостру серцеву недостатність.

Раніше на території Сумського міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) військовослужбовець побив 40-річного місцевого жителя. Від отриманих травм той помер у лікарні.

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Теги: Кременчук Полтавщина ТЦК смерть мобілізація військовозобов'язаний

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