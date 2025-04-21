Голові Пентагону загрожує відставка, у його відомстві панує хаос – Politico

Піт Гегсет може втратити свою посаду через скандали

Колишній речник Пентагону розповів про реальну ситуацію у відомстві

Міністр оборони США Піт Гегсет може не затриматися надовго на посаді, оскільки в його відомстві нині панує «повний хаос». Таку думку висловив Politico колишній речник Пентагону Джонатан Елліот, повідомляє «Главком».

За словами речника Пентагону, хаос у військовому відомстві був викликаний масовими звільненнями та скандалами із витоком секретної інформації.

Елліот вважає, що дестабілізація діяльності Міноборони США стала «суттєвим відволікаючим фактором» для американського президента Дональда Трампа, який славиться тим, що «притягує своїх високопосадовців до відповідальності». «З огляду на це важко уявити, що міністр оборони Піт Гегсет надовго втримається у своєму кріслі», – припускає Джонатан Елліот.

До того ж ЗМІ акцентують увагу на тому, що останній місяць увага оборонного відомства виявилася зосереджена «не на веденні бойових дій, а на нескінченній драмі».

Раніше «Главком» повідомляв, що міністр оборони США Піт Гегсет знову потрапив у скандал через витік секретних даних. У березні викладав дані про майбутні удари по Ємену в закритий груповий чат у месенджері Signal, учасниками були не тільки люди з його професійного оточення, а й його дружина, а також брат та адвокат.