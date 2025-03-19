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На Полтавщині чоловік вистрілив у працівника ТЦК (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Полтавщині чоловік вистрілив у працівника ТЦК (відео)
фото: скріншот з відео

Патрульні поліцейські затримали чоловіка

Зранку 19 березня у Кременчуці місцевий вистрілив із травматичного пістолета у працівника РТЦК. Зробив це під час перевірки документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Правоохоронці зауважують, що близько 07:00 години під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі перевірити документи, чоловік  вистрілив у бік військового та поранив йому ногу.

Зазначається, що патрульні поліцейські затримали чоловіка. Пораненому військовому медики надали допомогу, обійшлося без госпіталізації. 

На Полтавщині чоловік вистрілив у працівника ТЦК (відео) фото 1

«Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на виклик, встановила, що правопорушником є місцевий мешканець 1977 року народження. Травматична зброя вилучена. Обставини та причини події з’ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події», – йдеться у повідомленні.

Раніше у Харкові стався конфлікт між військовими ТЦК та цивільними чоловіками. Працівник ТЦК застосував травматичну зброю проти чоловіка з кастетом.

Також у соцмережах поширювалося відео, на якому невідомий чоловік з пістолетом намагався тікати від представників ТЦК. На відео, яке оприлюднили представники ТЦК Волинської області, видно, як чоловік «не лише відмовився виконати законні вимоги» представників ТЦК, а й погрожував їм та іншим цивільним особам начебто вогнепальною зброєю.

Теги: Кременчук Полтавщина ТЦК військові Україна українці стрілянина військовозобов'язаний

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