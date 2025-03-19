На Полтавщині чоловік вистрілив у працівника ТЦК (відео)

Патрульні поліцейські затримали чоловіка

Зранку 19 березня у Кременчуці місцевий вистрілив із травматичного пістолета у працівника РТЦК. Зробив це під час перевірки документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Правоохоронці зауважують, що близько 07:00 години під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі перевірити документи, чоловік вистрілив у бік військового та поранив йому ногу.

У Кременчуці чоловік вистрілив у військового ТЦК, його затримали, - поліція



Патрульні спільно з військовослужбовцями РТЦК намагалися перевірити документи у перехожого, а він вистрілив з травматичного пістолета в ногу службовцю.



Відео: Х Кременчук pic.twitter.com/uy40s7w27f — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 19, 2025

Зазначається, що патрульні поліцейські затримали чоловіка. Пораненому військовому медики надали допомогу, обійшлося без госпіталізації.

«Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на виклик, встановила, що правопорушником є місцевий мешканець 1977 року народження. Травматична зброя вилучена. Обставини та причини події з’ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події», – йдеться у повідомленні.

Раніше у Харкові стався конфлікт між військовими ТЦК та цивільними чоловіками. Працівник ТЦК застосував травматичну зброю проти чоловіка з кастетом.

Також у соцмережах поширювалося відео, на якому невідомий чоловік з пістолетом намагався тікати від представників ТЦК. На відео, яке оприлюднили представники ТЦК Волинської області, видно, як чоловік «не лише відмовився виконати законні вимоги» представників ТЦК, а й погрожував їм та іншим цивільним особам начебто вогнепальною зброєю.