Відомий український музикант після скандального розлучення закрутив новий роман

Олег Собчук розповів про свою обраницю

Відомий український рок-музикант Олег Собчук, який у 2023-му розлучився зі своєю дружиною Марією, оголосив про зміни в особистому житті. Фронтмен гурту «Скай» повідомив, що його серце зайняте і поруч з ним є кохана людина. Як інформує «Главком», подробицями нових стосунків артист поділився у коментарі для програми «ЖВЛ Представляє». За словами 44-річного співака, обраниця надихає його на створення нових композицій. Її ім'я він розкривати не став. Водночас, попри щирі почуття до жінки, знаменитість каже, що наразі не готовий до другого одруження.

«У мене є кохана жінка, інакше я не зміг би творити. Кохання – це будівельний матеріал для створення нових пісень», – поділився Собчук.

На запитання журналістів про готовність створити нову сім'ю лідер колективу «Скай» коротко сказав, що поки що «не готовий» та додав, що зараз ще рано про це говорити. Ймовірно, пара не так давно перебуває у стосунках.

Як відомо, з попередньою дружиною Олег був у шлюбі 20 років. Однак у листопаді 2023-го вони оголосили про розлучення. Тоді колишня музиканта розповідала, що їхні стосунки були токсичними та навіть називала ексчоловіка аб'юзером. Після розриву з виконавцем Марія оприлюднила в соцмережах листування з артистом, як підтвердження його токсичності. У повідомленні Собчук називав колишню «невдячним створінням».

Тоді на оприлюднення особистого спілкування відреагував сам співак. Він написав у своєму Facebook: «Ми з моєю вже колишньою дружиною Марією Собчук розбіглись ще до війни, а з травня цього року ми офіційно розлучені. Надто в подробиці вдаватись не буду і, якщо чесно, не хочу. Все ок. З дітьми все добре. Умови відповідних договорів виконую. Життя продовжується».

Наразі Олег не спілкується з ексдружиною, але, за його словами, стосунки з їхніми спільними дітьми – донькою Тетяною та сином Арсеном у нього не погіршилися.

Також на концерті гурту «Скай» в столиці сталося непередбачуване.