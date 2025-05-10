Чмут пояснив, чому в армії не буде демобілізації

Україна сьогодні перебуває в умовах повномасштабної війни на виснаження

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що в умовах повномасштабної війни неможливо говорити про перспективу демобілізації. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці Наталії Нагорній.

За словами Чмута, зараз триває активна фаза війни на виживання, а ситуація кардинально відрізняється від періоду проведення АТО чи ООС. «Це не гра, де ти можеш поставити на паузу», – наголосив він.

«Зараз не працюють моделі ротації та хвиль мобілізації, які були можливі раніше. Ми або програємо війну, і тоді всі жертви будуть марні, або продовжимо боротися, поки не переможемо», – пояснив голова фонду.

Чмут також підкреслив, що нинішні умови не дозволяють планувати строкову службу з чіткими термінами або можливістю «відпочити». Це постійний і виснажливий процес, у якому немає перерв.

Нагадаємо, за словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського, припинення правового режиму воєнного стану в Україні не означає автоматичну демобілізацію військовослужбовців із лав ЗСУ.

При цьому народний депутат припускає, що рішення про демобілізацію найближчим часом парламент ухвалювати не буде, зважаючи на те, що війна, очевидно, швидко не завершиться.

Нагадаємо, що 16 квітня Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію. Однак ще до голосування розгорівся скандал. Тоді член депутатської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що не буде голосувати за продовження воєнного стану. Причинами цього назвав відсутність демобілізації та термінів служби, а також функціонування територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.