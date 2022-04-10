Окупанти вивезли джерела випромінювання й паливо з ЧАЕС на «сувеніри»

Навіть невелика частина цієї активності є смертельно небезпечною

Джерела випромінювання і частини палива з Чорнобильської АЕС окупанти під час відступу вивезли «на сувеніри». Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) у Чорнобилі.

Так, за даними ДАЗВ у Чорнобилі функціонували дві лабораторії для досліджень актуальних проблем радіаційного впливу, характеристик речовин, варіантів поводження з радіоактивними матеріалами.

У ДСП «Екоцентр» знищена центральна аналітична лабораторія з характеризації РАВ, при цьому відбулося несанкціоноване проникнення в сховище джерел іонізуючого випромінення, в якому зберігалися зразкові радіоактивні розчини та калібрувальні джерела.

Окупантами викрадено та пошкоджено 133 джерела сумарною активністю порядку 7 млн. Беккерелів. Це можна порівняти із 700 кг радіоактивних відходів із наявністю бета та гамма випромінювання. Навіть невелика частина цієї активності є смертельно небезпечною при непрофесійному та неконтрольованому поводженню з ним.

На даний час місцезнаходження викрадених джерел невідомо. Ступінь збереження та безпеки калібрувальних джерел та зразкових радіоактивних розчинів встановити неможливо, а стан пошкоджених буде з’ясований після проведення відповідної інвентаризації та вимірів.

«Російські загарбники-мародери також розграбували та знищили офіси й лабораторію Інституту проблем безпеки АЕС. Вони вивезли комп’ютери, оргтехніку, розбили або знищили лабораторне обладнання та вимірювальні пристрої, а ще пограбували гаражі з автотехнікою, яка використовувалася для доставки науковців на об’єкти досліджень», – повідомляють у ДАЗВ.

Так, у лабораторіях були джерела іонізуючого випромінювання та зразки паливовмісних матеріалів з об’єкту «Укриття», які науковці використовували для досліджень. Де ці матеріали теж невідомо.

«Найвірогідніше, вважають у ДАЗВ, що і джерела випромінювання, і частини палива окупанти вивезли «на сувеніри», і тоді ці «герої» заберуть премії Дарвіна навіть у тих приречених рашистів, які місяць вдихали пил Рудого лісу, перебуваючи в ньому. Адже носіння такого сувеніру із собою протягом двох тижнів неминуче призведе до радіаційних опіків, променевої хвороби та незворотних процесів в організмі», – зазначають у «Енергоатомі».

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав ЧАЕС. Він показав, як рашисти голіруч копали заражені радіацією ґрунти.

Нагадаємо, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України.

А ось серед окупантів паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС.