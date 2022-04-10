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    Події в Україні

    Окупанти вивезли джерела випромінювання й паливо з ЧАЕС на «сувеніри»

    Джерела випромінення та частини палива були вивезені окупантами &laquo;на сувеніри&raquo; - Окупанти вивезли джерела випромінювання й паливо з ЧАЕС на «сувеніри»
    Джерела випромінення та частини палива були вивезені окупантами «на сувеніри»
    фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) у Чорнобилі

    Навіть невелика частина цієї активності є смертельно небезпечною

    Джерела випромінювання і частини палива з Чорнобильської АЕС окупанти під час відступу вивезли «на сувеніри». Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) у Чорнобилі.

    Так, за даними ДАЗВ у Чорнобилі функціонували дві лабораторії для досліджень актуальних проблем радіаційного впливу, характеристик речовин, варіантів поводження з радіоактивними матеріалами.

    У ДСП «Екоцентр» знищена центральна аналітична лабораторія з характеризації РАВ, при цьому відбулося несанкціоноване проникнення в сховище джерел іонізуючого випромінення, в якому зберігалися зразкові радіоактивні розчини та калібрувальні джерела.

    Окупантами викрадено та пошкоджено 133 джерела сумарною активністю порядку 7 млн. Беккерелів. Це можна порівняти із 700 кг радіоактивних відходів із наявністю бета та гамма випромінювання. Навіть невелика частина цієї активності є смертельно небезпечною при непрофесійному та неконтрольованому поводженню з ним.

    На даний час місцезнаходження викрадених джерел невідомо. Ступінь збереження та безпеки калібрувальних джерел та зразкових радіоактивних розчинів встановити неможливо, а стан пошкоджених буде з’ясований після проведення відповідної інвентаризації та вимірів.

    «Російські загарбники-мародери також розграбували та знищили офіси й лабораторію Інституту проблем безпеки АЕС. Вони вивезли комп’ютери, оргтехніку, розбили або знищили лабораторне обладнання та вимірювальні пристрої, а ще пограбували гаражі з автотехнікою, яка використовувалася для доставки науковців на об’єкти досліджень», – повідомляють у ДАЗВ.

    Так, у лабораторіях були джерела іонізуючого випромінювання та зразки паливовмісних матеріалів з об’єкту «Укриття», які науковці використовували для досліджень. Де ці матеріали теж невідомо.

    «Найвірогідніше, вважають у ДАЗВ, що і джерела випромінювання, і частини палива окупанти вивезли «на сувеніри», і тоді ці «герої» заберуть премії Дарвіна навіть у тих приречених рашистів, які місяць вдихали пил Рудого лісу, перебуваючи в ньому. Адже носіння такого сувеніру із собою протягом двох тижнів неминуче призведе до радіаційних опіків, променевої хвороби та незворотних процесів в організмі», – зазначають у «Енергоатомі».

    Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав ЧАЕС. Він показав, як рашисти голіруч копали заражені радіацією ґрунти.

    Нагадаємо, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України.

    А ось серед окупантів паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС.

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    Теги: росія окупанти ЧАЕС війна смерть АЕС Україна хвороби окупація #stoprussia
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    Окупанти вивезли джерела випромінювання й паливо з ЧАЕС на «сувеніри»