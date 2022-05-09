На ЧАЕС назвали фейком заяву про знайдену в Бучі радіоактивну колбу

Під час окупації промислового майданчика ЧАЕС жодних ядерних чи радіоактивних речовин викрадено не було

Інформація НАЕК «Енергоатом» про буцімто знайдену колбу з радіоактивною речовиною не відповідає дійсності

Під час окупації з Чорнобильської АЕС не було викрадено жодних ядерних чи радіоактивних речовин. Про це заявили в Державному спеціалізованому підприємстві «Чорнобильська АЕС».

Зазначається, що інформація НАЕК «Енергоатом» про буцімто знайдену колбу з радіоактивною речовиною, що була викрадена під час окупації росіянами Чорнобильської АЕС, не відповідає дійсності.

«ЧАЕС повідомляє, що під час окупації промислового майданчика станції жодних ядерних чи радіоактивних речовин викрадено не було. Працівники ЧАЕС зберегли повний контроль над ядерними та радіоактивними матеріалами на території станції. Закликаємо колег з НАЕК «Енергоатом» спростувати дезінформацію та видалити згадку про це у своєму Telegram-каналі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями у «Енергоатомі» повідомили, що під час обстеження будинку мешканця Бучі сапери знайшли колбу із ртуттю. Місцевий житель Бучі, повернувшись додому, дізнався, що там протягом окупації перебували російські окупанти.