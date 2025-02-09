Окупанти намагалися повісити прапор РФ у Торецьку, але їм завадили (відео)

Росіяни навіть не встигли розгорнути прапор

Окупанти намагалися повісити прапор Росії над шахтою у Торецьку та зазнали невдачі. Про це повідомляє телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (ОСУВ "Хортиця").

Повідомляється, що зранку 9 лютого окупант виліз з прапором РФ на копер шахти у Торецьку. Пілоти ударних FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції «Хижак» атакували його скидом, а суміжники з окремої механізованої бригади – накрили вогнем артилерії.

«В результаті – ворожу триколорну ганчірку навіть не встигли розгорнути» , – пишуть у телеграм-каналі «Хортицький вітер».

У той же час інша російська штурмова група намагалася кудись повісити свій прапор, але не виходило, і його просто закинули на будівлю.

«Натомість, бомбер бригади «Хижак» зробив фантастичне: збив ворожу триколорну ганчірку скидом ВОГа», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області. Через удар дроном-камікадзе травми постраждали чоловіки 41 і 39 років. Один з них отримав мінно-вибухову травму, осколкове поранення обличчя та буде проходити амбулаторне лікування. А іншого – госпіталізували у тяжкому стані. Крім того, внаслідок російської атаки було пошкоджено АЗС та автомобіль. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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