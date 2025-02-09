Росія втратила під Покровськом більше людей, ніж у другій чеченській війні, – Трегубов

Великих втрат росіяни зазначають не штурмуючи місто, а намагаючись обійти його

Під Покровськом у Донецькій області загинуло більше окупантів, ніж у другій чеченській війні, яка тривала 10 років - з 1999 до 2009 року. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

За словами Трегубова, під Покровськом за січень безповоротних втрат у Росії – 7 тис. чоловік, а згідно офіційній декларації росіян у другій чеченській війні вони втратили 6 тис. Крім того, він розповів, що таких втрати окупанти зазначають не штурмуючи місто, а намагаючись обійти його.

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«Тобто на одному напрямку за місяць вони втрачають стільки, скільки втрачали в сучасних локальних війнах», – каже Трегубов.

Нагадаємо, через удар ЗСУ по пункту управління РФ у Курській області загинули 20 північнокорейських та російських офіцерів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. Раніше Генеральний штаб ЗСУ зазначав, що пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку. В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника.

Крім того, від початку Курської операції загальні втрати росіян склали – близько 40 тис. осіб, з них понад 16 тис. – убитими. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Як відомо, операція наших військових у Курській області мала на меті не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях. Пройшло 6 місяців та ціль ЗСУ на території окупантів – не змінилася.