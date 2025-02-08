Бої за Торецьк: Washington Post оцінив, чим небезпечна окупація міста

Українські війська використовували вугільні шахти та породні відвали в західній і північній частинах міста як оборону

Міноборони РФ заявило 7 лютого, що російські війська нібито захопили місто Торецьк на Донеччині. Якщо це підтвердиться, як пише The Washington Post, воно призведе до подальшого просування окупантів у Донецькій області, хоч і ціною їхніх великих втрат.

Водночас, зазначається, офіційно Україна не коментувала ситуації в Торецьку. Лише пресофіцер 28-ї бригади Євген Алхімов телефоном повідомив агентству Associated Press, що його підрозділ перебуває і далі на своїх позиціях, а цього, мовляв, не було б, якби Торецьк упав. Він додав, що російські інтенсивні штурмові дії тривають.

Видання пише, що карта DeepState увечері в четвер показувала, що «українські війська були на північно-західній околиці Торецька і все ще мали деяких солдатів усередині самого міста».

Також наводяться дані Міноборони РФ про те, що «українські військові потужно укріпили Торецьк і розвинули мережу підземних комунікацій, перетворивши практично кожну будівлю на добре захищені вогневі позиції». Зазначається, що українські війська також використовували вугільні шахти та породні відвали в західній і північній частинах міста як оборону.

Тим часом Reuters пише, що для росіян Торецьк – це один з основних пунктів наступу поряд з іншими логістичними центрами, такими як Краматорськ та Костянтинівка.

Українські військові аналітики кажуть, що захоплення Торецька, розташованого на пагорбі, може дозволити окупантам ще більше ускладнити логістику ЗСУ на більшій частині Донбасу.

До слова, триває 1081-й день повномасштабної війни.

За добу російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.