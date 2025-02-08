Було місто, а став – великий цвинтар: який вигляд має зруйнований Торецьк (фото, відео)

Росіяни перетворили Торецьк на руїни

Російські терористи повністю знищили місто Торецьк на Донеччині. Фото та відео того, що залишилось від населеного пункту опублікував журналіст і блогер Денис Казанський.

«Торецьк. Чергове місто, повністю знищене російською армією. Росії знову дісталися мертві руїни без будинків, людей, промислових підприємств. Було місто, а став –великий цвинтар», – йдеться у дописі.

Торецьк після приходу окупантів фото: Денис Казанський / Facebook

Торецьк після приходу окупантів фото: Денис Казанський / Facebook

Торецьк після приходу окупантів фото: Денис Казанський / Facebook

Фотографи Костянтин і Владислава Ліберови опублікували відео з Торецька, який зруйнували російські окупанти. pic.twitter.com/Q2C05ZCCH7 February 8, 2025

Тим часом Reuters пише, що для росіян Торецьк – це один з основних пунктів наступу поряд з іншими логістичними центрами, такими як Краматорськ та Костянтинівка.

Українські військові аналітики кажуть, що захоплення Торецька, розташованого на пагорбі, може дозволити окупантам ще більше ускладнити логістику ЗСУ на більшій частині Донбасу.

До слова, триває 1081-й день повномасштабної війни.

За добу російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.