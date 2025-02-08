Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Було місто, а став – великий цвинтар: який вигляд має зруйнований Торецьк (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Було місто, а став – великий цвинтар: який вигляд має зруйнований Торецьк (фото, відео)
Торецьк після приходу окупантів
фото: Денис Казанський / Facebook

Росіяни перетворили Торецьк на руїни

Російські терористи повністю знищили місто Торецьк на Донеччині. Фото та відео того, що залишилось від населеного пункту опублікував журналіст і блогер Денис Казанський.

«Торецьк. Чергове місто, повністю знищене російською армією. Росії знову дісталися мертві руїни без будинків, людей, промислових підприємств. Було місто, а став –великий цвинтар», – йдеться у дописі.

Торецьк після приходу окупантів
Торецьк після приходу окупантів
фото: Денис Казанський / Facebook
Торецьк після приходу окупантів
Торецьк після приходу окупантів
фото: Денис Казанський / Facebook
Торецьк після приходу окупантів
Торецьк після приходу окупантів
фото: Денис Казанський / Facebook

Тим часом Reuters пише, що для росіян Торецьк – це один з основних пунктів наступу поряд з іншими логістичними центрами, такими як Краматорськ та Костянтинівка.

Українські військові аналітики кажуть, що захоплення Торецька, розташованого на пагорбі, може дозволити окупантам ще більше ускладнити логістику ЗСУ на більшій частині Донбасу.

До слова, триває 1081-й день повномасштабної війни.

За добу російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Читайте також:

Теги: Торецьк Костянтинівка окупанти журналіст цвинтар руїни війна Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звіт ISW щодо війни в Україні 7 лютого
Російські війська просунулися поблизу Борової та Торецька – карти ISW
Сьогодні, 05:31
Звіт ISW щодо війни в Україні 5 лютого
Російські війська просунулися під Куп’янськ, Торецьк і Курахове – карти ISW
6 лютого, 05:38
Звіт ISW щодо війни в Україні 1 лютого
Окупанти просунулися біля Куп’янська, Торецька, Покровська і Курахового – карти ISW
1 лютого, 05:58
Звіт ISW щодо війни в Україні 22 січня
Армія РФ просунулася поблизу п'яти населених пунктів – ISW
23 сiчня, 05:39
Звіт ISW щодо війни в Україні 20 січня
Росіяни просунулися поблизу Торецька, Покровська та Курахового – карти ISW
21 сiчня, 05:30
Росіяни мають успіх на Донеччині
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
14 сiчня, 00:55
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20777 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 8 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:52
Українські сили просунулися в тилу Росії в Курській області, щоб підготуватися до українського вторгнення
Пів року від початку Курської операції: як відбувався перший наступ ЗСУ
Вчора, 06:58
Сирський подякував військовим за результативність
Сирський розповів, скільки ЗСУ знищили артсистем окупантів
5 лютого, 22:21

Події в Україні

Було місто, а став – великий цвинтар: який вигляд має зруйнований Торецьк (фото, відео)
Було місто, а став – великий цвинтар: який вигляд має зруйнований Торецьк (фото, відео)
У РФ після підриву помер командир, причетний до масової загибелі людей у селі Гроза
У РФ після підриву помер командир, причетний до масової загибелі людей у селі Гроза
Як українські пілоти тренуються на літаках Mirage-2000: з’явилося відео
Як українські пілоти тренуються на літаках Mirage-2000: з’явилося відео
Росія готує нову провокацію, яка стосується військовополонених – розвідка
Росія готує нову провокацію, яка стосується військовополонених – розвідка
Росіяни атакували Центральний район Херсона: масштабні руйнування (відео)
Росіяни атакували Центральний район Херсона: масштабні руйнування (відео)
РФ вночі атакувала Україну майже 140 БпЛА: постраждали чотири області
РФ вночі атакувала Україну майже 140 БпЛА: постраждали чотири області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 лютого 2025
7257
Залужний засвітився з Ківаловим у Лондоні: для чого зустрічалися (фото)
6216
Хто відповідає за розшук ухилянтів від мобілізації? Роз'яснення Міноборони
5899
Втрати ворога станом на 8 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
3392
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Вчора, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
6 лютого, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 лютого, 03:42

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua